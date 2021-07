Američan Crabb sa nakazil koronavírusom, prišiel o olympiádu

Tokio 22. júla (TASR) – Americký plážový volejbalista Taylor Crabb mal pozitívny test na koronavírus a prišiel o OH v Tokiu. Po boku Jakea Gibba sa tak na hrách predstaví Tri Bourne.



Crabb uviedol pre agentúru AP, že sa nechal plne zaočkovať a pred odletom mal negatívny test. Po vystúpení z lietadla v Tokiu to už neplatilo.



Japonskí organizátori zároveň zverejnili, že vo štvrtok zaznamenali 12 pozitívnych testov súvisiacich s OH 2020, medzi nimi boli dvaja športovci. Celkový počet pozitívnych prípadov od začiatku testovania 1. júla tak stúpol na 87.