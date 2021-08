Austrálski pozemní hokejisti po alkoholovom výlete ostali v izolácii

Tokio 6. augusta (TASR) - Austrálski pozemní hokejisti sa po neúspešnom olympijskom finále v Tokiu rozhodli zapiť prehru s Belgickom a za porušenie pravidiel a opustenie "bubliny" skončili v izolácii na hotelových izbách.



Pätica hráčov opustila olympijskú dedinu a vybrala sa do obchodu kúpiť pivo, čím porušili protipandemické pravidlá tokijských hier. Dve skupinky austrálskych reprezentantov odišli z dediny niekoľko hodín po prehre s majstrami sveta Belgičanmi, neskôr sa k prehrešku priznali.



"Je to jasné porušenie protokolu Covid-19, som z toho veľmi sklamaný. Hráčov sme pokarhali a ostali v izolácii na svojich izbách. Chápeme, že boli sklamaní z prehry vo finále, ale dali sme im najavo, že nebudeme takéto správanie tolerovať," povedal podľa agentúry AFP šéf austrálskej výpravy Ian Chesterman. Všetci hriešnici mali po nočnom výlete negatívny test na koronavírus a domov odcestujú v sobotu.



Nebol to prvý výstrelok austrálskych športovcov na OH v Tokiu. Predtým niektorí ragbisti a veslári zničili pred odchodom domov izby v olympijskej dedine.