Bach: Presun vnútorných športov na OH v Tokiu do exteriéru je nemožný

Tokio 28. septembra (TASR) - Prezident Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomas Bach nepovažuje za reálne presunúť v Tokiu halové športy do exteriéru. Nápad na zníženie rizika prenosu koronavírusu na budúcoročných OH by bol podľa jeho slov príliš zložitý.



"Myslím si, že je to veľmi komplikované. A neviem, či to vôbec zvažuje pracovná skupina. Ak sa pýtate na môj názor, bolo by to neriešiteľné," citovala Bacha agentúra DPA.



Jedným z hlavných problémov by podľa šéfa MOV bol v logistike: "Olympiáda nepozostáva iba z jedného podujatia, v rovnakom čase sa uskutočnia desiatky súťaží."