Prezident MOV Bach verí, že OH v Tokiu sa uskutočnia aj bez vakcíny

Tokio 24. septembra (TASR) - Prezident Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomas Bach verí, že budúcoročné olympijské hry v Tokiu sa uskutočnia aj bez účinnej vakcíny proti koronavírusu. Poukazuje na nedávne cyklistické preteky Tour de France, ktoré prebehli bez výraznejších komplikácií.



"Vidíme, že šport sa pomaly vracia. Konali sa veľké podujatia a všetky skončili úspešne," povedal Bach na úvod videokonferencie medzi organizačným výborom, MOV a japonskými predstaviteľmi. Olympijské hry v Tokiu sa mali uskutočniť už tento rok, no pre pandémiu ich preložili na budúce leto. Hoci by Bach privítal, ak by dovtedy bola k dispozícii vakcína, verí, že nedávne podujatia dokázali, že sa dá zaobísť aj bez nej: "Samozrejme, očkovanie by mnohé uľahčilo, ale komplexné podujatia z uplynulých dní, ako Tour de France, nám ukázali, že je možné zorganizovať veľké akcie aj bez toho."