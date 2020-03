OH2020: Pracovná skupina sa so zväzmi nedohodla na novom termíne hier

Kolín nad Rýnom 26. marca (TASR) - Pracovná skupina, ktorá má za úlohu navrhnúť nový termín pre olympiádu v Tokiu, po svojom prvom stretnutí s medzinárodnými športovými federáciami zatiaľ neoznámila žiadne alternatívy pre presun hier. V nasledujúcich dvoch či troch týždňoch by však mali zverejniť konkrétny dátum, uviedol pre agentúru SID prezident Medzinárodnej stolnotenisovej federácie (ITTF) Thomas Weikert.



"Bola to lepšia konferencia ako tie predošlé. Zhodli sme sa, že s návrhom dátumu musia prísť Medzinárodný olympijský výbor (MOV) a japonskí organizátori. To však nie je žiadny rozkaz a všetci veríme, že nájdeme rozumné riešenie," uviedol nemecký funkcionár.



Na konferencii s pracovnou skupinou MOV sa zúčastnili predstavitelia všetkých 33 športových federácií, ktoré mali mať v Tokiu zastúpenie. "Samozrejme, je tu celá škála názorov. Od stolného tenisu počujete iné riešenie ako od atletickej federácie. Niekto má plány v júli, ďalší už v apríli," uviedol Weikert.



Tokijské hry sa mali konať od 24. júla do 9. augusta 2020, MOV dlho držal líniu, že sa tak aj stane, no v druhej polovici marca musel ustúpiť tlaku a kritike od športovcov, medzinárodných federácií i národných zväzov, ktoré pre obavy z pandémie koronavírusu začali odhlasovať svoje výpravy. V utorok sa organizátori definitívne rozhodli hry odložiť a tie by sa tak mali konať do leta 2021. Presný termín sa však stále hľadá. V plánovanom termíne 25. augusta až 6. septembra sa neuskutočnia ani paralympijské hry.



V Japonsku evidujú takmer 1400 ľudí nakazených novým koronavírusom, ktorý si vyžiadal 47 obetí. Celosvetovo je v 198 krajinách/regiónoch potvrdených už viac ako 520.000 prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, vyše 23.500 ľudí mu podľahlo.