Rakúsko vyšle na OH v Tokiu 75 športovcov

Viedeň 5. júla (TASR) - Rakúsko bude na OH 2020 v Tokiu reprezentovať 75 športovcov. V pondelok Rakúsky olympijský výbor schválil konečnú nomináciu, uviedla agentúra APA.



Je to najväčšia výprava od OH 2000 v Sydney, na ktorej Rakúsko reprezentovalo až 94 športovcov. Na OH 2004 v Aténach ich bolo 74, v Pekingu 2008 a Londýne 2012 po 70 a pred piatimi rokmi v Riu de Janeiro 71. V nominácii je 39 žien a 35 mužov. Najväčšími medailovými nádejami sú Lukas Weisshaidinger (disk) a Jakob Schubert (športové lezenie).