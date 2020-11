Ročný odklad olympijských hier bude stáť takmer tri miliardy dolárov

Tokio 30. novembra (TASR) - Ročný odklad OH 2020 v Tokiu bude stáť japonských organizátorov približne 300 miliárd jenov (2,9 miliardy dolárov). Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na správy japonských médií.



Manko spojené s presunom hier na leto budúceho roka bude riešiť tokijská metropolitná vláda v spolupráci s japonskou vládou a organizačným výborom OH 2020. Finančnú pomoc prisľúbil aj Medzinárodný olympijský výbor, ktorý plánuje pokryť časť výpadku.



Japonskí experti v apríli po vypuknutí pandémie koronavírusu avizovali, že strata sa môže vyšplhať až na 6 miliárd dolárov. Vďaka zníženiu výdavkov na organizáciu OH 2020 by táto čiastka mala byť ani nie polovičná.