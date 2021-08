Rozhodca Mokrý si užil olympijské finále žien

Tokio 9. augusta (TASR) – Slovenský šport nereprezentoval na OH v Tokiu žiadny kolektív. No Slovensko v ňom napokon malo zastúpenie v podobe Juraja Mokrého. Volejbalový arbiter dostal dôveru rozhodovať finále ženského turnaja USA – Brazília, čo považuje za najväčšie ocenenie v kariére a zároveň aj za najväčší zážitok.



Slovenského rozhodcu nominácia prekvapila, čakal, že ženské finále povedú rozhodkyne. „Bolo to trošku prekvapujúce, čakal som, že zápas povedú ženy. Nominované boli štyri. Ale rozhodcovská komisia sa rozhodla, že zápasy o bronz a o zlato v mužskej i ženskej kategórii povedú Európania. Zverili to teda arbitrom z najsilnejšej konfederácie. Potešilo ma, že som bol vo vyvolenej štvorici. Zápas to bol úžasný, chýbali akurát diváci. Bol to zážitok na celý život," povedal Mokrý pre TASR.



Informácie o tom, že povedie finále, dostal večer o šiestej prostredníctvom whatsappu. Duel rozhodoval s Argentínčanom Hernanom Casamiquelom, s ktorým sa po zápase emotívne objal.



„Pre neho to bol posledný zápas. My sa poznáme už desať rokov. Bol to pre neho veľký sviatok. Pískali sme spolu jeden zápas v Lige národov, tak sme si povedali, že na olympiáde by sme si to mohli zopakovať. Keď to neprichádzalo, boli sme sklamaní. No po našej nominácii bol prvý, ktorý mi poslal esemesku, že sa veľmi teší. Bolo to emotívne už pred zápasom a po zápase ešte viac."



Duel arbitri zvládli, veľakrát sa správne rozhodli aj pri nejasných situáciách, po ktorých si oba tímy vzali challenge. „Rozhodca je určite rád, keď zostane v platnosti pôvodné rozhodnutie, aj keď dvakrát ma opravili. Ale boli to veľmi jemné teče a aj na videu to bolo ledva vidieť. Ale družstvá dnes tieto challenge neberú ako zbraň proti rozhodcovi, ale skôr ako vec, ktorá je na stole nespravodlivosti," povedal Mokrý.



Slovenský arbiter rozhodoval počas troch týždňov viacero zápasov, pomenoval tie, ktoré mu najviac utkveli v pamäti:



„Mal som tu ťažké zápasy. Hneď ten prvý, v ktorom Poliaci prehrali s Iránom 2:3, potom ženský zápas Rusko - Čína, po ktorom Číňanky v turnaji skončili. Mali to dobre rozohrané a napokon prehrali. Ale aj zápas Francúzov s Poľskom, v ktorom sa rozhodlo o postupe Francúzov, tí sa neskôr stali olympijskými víťazmi. To boli naozaj ťažké zápasy a emočne vypäté. Ale po každom nám tréneri neúspešného tímu podali ruku bez výčitiek. Aj po finále nám tréner Brazílčaniek podal ruku sám od seba a poďakoval. Chýbali len diváci, ale nemyslím si, že chýbali v rámci zlepšenia výkonov, ale pre atmosféru, ktorá k olympiáde patrí. Boli tam aspoň športovci z početných krajín, preto na zápasoch Brazílie, Francúzska či USA to bolo o niečo lepšie."



Spolu s Mokrým reprezentoval slovenský volejbal v Japonsku aj Ľubor Halanda, ktorý na turnaji pôsobil ako technický delegát. Práve on gratuloval Mokrému k nominácii na finále ako prvý.



„Neskôr sa to rozbehlo. Chodilo mi veľa správ a gratulácií už pred zápasom. Bolo to zaväzujúce. Ja som však pred duelom neodpisoval, chcel som sa sústrediť na zápas. Ale je to príjemné a tento pocit by som doprial každému rozhodcovi. Je to ocenenie práce a naozaj skvelý pocit," uviedol skúsený arbiter, ktorý má na konte aj účasť na viacerých svetových a európskych šampionátoch a pískal aj na OH v Riu. „Neviem, či sa dá rozhodovať niečo viac ako zápas o zlato na olympiáde," zdôraznil Mokrý.



Na nadchádzajúcich ME a mužov a žien sa však nezúčastní. „Nemám už dovolenku. Bol som päť týždňov na Lige národov a teraz tri týždne na olympiáde. Už sa to nedá. Dopredu som sa ospravedlnil a urobil som to aj preto, aby sa na šampionáty dostali aj iní slovenskí rozhodcovia. Na mužov ide Igor Porvazník a Igor Schimpl na ženy, ja pôjdem akurát na jeden medzinárodný seminár pre mladých rozhodcov, ktorý sa koná v čase ME v Belehrade. Tam budem tri dni."



Mokrý tiež pre TASR uviedol, že svetový ženský i mužský volejbal napreduje a ukázali to aj hry v Tokiu: „Zrýchľuje sa to, zosilňuje, je to také odvážnejšie. Veľa tomu pomohol aj turnajový formát Ligy národov, kde boli družstvá zavreté päť týždňov. Bola tam intenzívna príprava a v podstatne na to doplatili Taliani, ktorí tam nenominovali tie najsilnejšie zostavy a ženy aj muži vypadli už vo štvrťfinále. Tak isto Srbky, ktoré sa nedostali do finále."