Siekel i Korčok vítajú odloženie OH: Veľmi správne rozhodnutie

Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) vydal stanovisko k dohode organizátorov OH 2020 v Tokiu a Medzinárodného olympijského výboru (MOV) o presune hier na budúci rok. TASR ho zverejňuje v plnom znení a bez redakčných úprav:



"Slovenský olympijský a športový výbor bez výhrad akceptuje dohodu japonských organizátorov a Medzinárodného olympijského výboru, ktorí sa zhodli na presunutí olympijských hier 2020 v Tokiu na budúci rok. Plne súhlasíme s týmto rozhodnutím a oceňujeme ho. Veríme, že toto rozhodnutie upokojí celú športovú a olympijskú komunitu, aj verejnosť na celom svete, a že športovcom umožní pripraviť sa na olympijské hry v pokojnejšej atmosfére a naplno. Ich zdravie nebude ohrozené.



Uvedené rozhodnutie bolo vyvolané bezprecedentnou situáciou a celosvetovou pandemickou krízou, ktorá sa nijako nedala predpokladať a nebolo v silách organizátorov hier ju nejako ovplyvniť. Rozhodnutie nepochybne zohľadňovalo aktuálne stanovisko Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), označujúce vývoj pandémie šírenia koronavírusu SARS-CoV-2 a ochorenia COVID-19 za akcelerovaný.



Vývoj pandémie sa ukázal ako príliš veľký problém pre usporiadanie OH v Tokiu v pôvodnom termíne. Zdravie všetkých účastníkov aj návštevníkov hier z celého sveta by za týchto okolností mohlo byť ohrozené. Z tohto dôvodu došlo v uplynulých dňoch k veľmi rýchlej modifikácii pôvodných stanovísk japonských organizátorov hier, vlád Japonska aj metropolitného Tokia, i samotného Medzinárodného olympijského výboru a napokon k dnešnému rozhodnutiu, že hry sa uskutočnia na budúci rok, najneskôr v lete.



Je nepochybné, že toto rozhodnutie vyvolá obrovské množstvo rokovaní, ktoré sa bude týkať všetkých národných olympijských výborov aj všetkých medzinárodných federácií letných olympijských športov. Bude nevyhnutná komplexná úprava kvalifikačných kritérií, i prehodnotenie celého kvalifikačného procesu na OH v Tokiu. Takisto bude nevyhnutná výrazná úprava budúcoročného športového kalendára. Možno bude potrebné zvážiť aj možnosť, že v niektorých olympijských športoch, ktoré na budúci rok plánovali mať svoje majstrovstvá sveta, by sa olympijské súťaže zároveň považovali za majstrovstvá sveta – tak, ako to v niektorých športoch bolo aj v minulosti. Výnimočná situácia si bude žiadať výnimočné riešenia.



Sme si vedomí aj toho, že pre špičkových športovcov vyššieho veku, ktorí plánovali po tohtoročných olympijských hrách ukončiť kariéru, môže rozhodnutie o presune OH na budúci rok skomplikovať ich ďalšie plány. Budú musieť zvažovať, či svoju športovú kariéru predĺžia ešte o jeden rok, čo pre nich určite nebude jednoduché.



Oceňujeme, že olympijský oheň zostane v Japonsku, kde sa práve tento týždeň mala začať štafeta po území celej hostiteľskej krajiny. Japonsko si olympijský oheň naozaj zaslúži a bude dobré, keď ho symbolicky bude zohrievať v tejto ťažkej dobe. Veríme, že keď na budúci rok plameň tohto ohňa zažiari na slávnostnom otvorení olympijských hier na Národnom štadióne v Tokiu, bude to pre celý svet symbol, že sme prekonali obrovskú krízu a že olympijské hry prekonajú každý problém.



Fakt, že japonskí organizátori aj Medzinárodný olympijský výbor sa zhodli, že olympijské i paralympijské hry aj na budúci rok budú niesť názov Tokio 2020, bude aj po dlhých rokoch celému svetu pripomínať, že v roku 2020 ľudstvo čelilo obrovskej hrozbe a výzve, a že si s nimi poradilo."



Bratislava 24. marca (TASR) - Reakcie slovenských športových osobností na odloženie olympijských hier v Tokiu na rok 2021:, prezident Slovenského športového a olympijského výboru (SOŠV): ", prezident Slovenského atletického zväzu (SAZ) a viceprezident SOŠV: ".", riaditeľ pre športy SOŠV: ".", obhajca zlata z OH 2016 v chôdzi na 50 km: ".", rýchlostný kanoista a trojnásobný olympijský medailista v K4: ", rýchlostný kanoista, majster sveta v K2: ".", vodný slalomár: "