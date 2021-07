Slováci zatiaľ bez pozitívnych prípadov, veria, že to tak zostane

Tokio 22. júla (TASR) – Zvládnuť olympiádu v čase neutíchajúcej pandémie koronavírusu je nesmierne náročná úloha, no slovenská výprava ju doteraz dokázala prestáť bez väčších problémov. Deň pred otvorením XXXII. hier v Tokiu je už takmer celá v krajine vychádzajúceho slnka a zatiaľ sa jej vyhli pozitívne prípady na koronavírus.



Do karantény však museli ísť dvaja členovia atletického tímu, keďže ich organizátori označili ako možné blízke kontakty nakazenej osoby. Štrnásťdňová karanténa však neovplyvní ich štart na hrách.



Slováci našli v Japonsku dobré zázemie. Hlavná časť výpravy, ktorá má dokopy 41 športovcov, no ešte nie sú všetci v dejisku, sa usadila v Olympijskej dedine v Tokiu. Slováci si okrem toho rozložili ďalšie prípravné kempy, atléti sú v Urajasu, rýchlostní kanoisti v blízkosti Katori City a cestní cyklisti sú ubytovaní na predmestí hlavného mesta.



„Naša výprava v Japonsku je už takmer kompletná. Je rozdelená do štyroch skupín, cyklisti sú síce členovia tej časti, ktorá je v dedine, ale majú vysunuté ubytovanie asi 100 km od nej. Ich predbežný plán je taký, že pôjdu rovno z hotela na prvú súťaž 24. júla. Ešte sú na ceste niektorí športovci. Rory Sabbatini dorazil už dnes, potom prídu aj Ján Volko, chodci a ako posledný 30. júla Boris Makojev," priblížil vedúci výpravy Roman Buček.



Potešilo ho, že Slovákom sa na rozdiel od iných krajín podarilo zorganizovať prípravné kempy aj po tom, čo japonskí organizátori výrazne sprísnili ich podmienky.



„V kempoch nám vytvorili veľmi dobré podmienky, no športovci sú izolovaní od okolitého sveta. Atléti bývajú samostatne a môžu sa zdržovať len vo vyhradených priestoroch. Stravu im dovážajú, ale sú spokojní. Na tréningy chodia do 3 km vzdialeného areálu, kde majú taktiež vytvorenú bublinu a majú zabezpečené čo potrebujú. Kanoisti sú taktiež izolovaní, ale na vodu môžu ísť, kedy majú v pláne," uviedol.



Spokojnosť panuje aj s ubytovaním v olympijskej dedine. Slováci majú svoje priestory na 14. poschodí v budove číslo 6, odkiaľ je to približne 300 m do jedálne i do medzinárodnej zóny a na transportné mólo len o kúsok ďalej. Obavy sa nenaplnili ani z takzvaných papierových postelí. Tie sú vyrobené z akéhosi kartónu, no predstavitelia SOŠV uviedli, že sa na nich spí pohodlne. Športovcom tak najviac robia problémy vysoké teploty a vlhkosť. V olympijskom kanáli dosiahla voda dokonca 31 stupňov Celzia, vysoké horúčavy panujú aj na brokárskej strelnici.



„Tie športoviská sú rozpálené. Strelnica je vyslovene betónová, v areáli divokej vody dnes niektorí športovci kolabovali. Preto máme chladiace vesty a čiapky, snažíme sa to zvládnuť," uviedol lekár tímu Roman Fano.



Športovcom komplikuje situáciu vo veľkej miere aj prísny režim, nielen kontroly a testy, ale aj zákaz pohybu, takže z olympijskej dediny idú na športovisko a hneď naspäť. Možnosti odreagovať sa či oddýchnuť si mimo izieb sú tak minimálne.



Bez prísnych pravidiel to však v Tokiu nejde, veď aj pri ich dodržiavaní sa nezabránilo pozitívnym prípadom, ktorých v Japonsku od 1. júla v súvislosti s olympiádou zaznamenali už vyše 80. Boria sa s nimi aj Česi, ktorí obývajú rovnakú budovu ako Slováci, no o pár poschodí nižšie. Vo štvrtok večer miestneho času mali už päť pozitívnych.



„Situácia je pre všetkých veľmi náročná. Všetci sa musia denne testovať. Pokiaľ bol niekto pozitívny, ide na dva PCR testy a ide do karanténneho centra, ak by mal príznaky, tak by ho izolovali v nemocnici," uviedol Fano.



Slovenská výprava zatiaľ takéto prípady nemala, no dvojica z atletického tímu skončila v karanténe po tom, ako ich vyhodnotili ako možné kontakty pozitívneho.



„To je taký kontakt, ktorý bol ešte v lietadle a ide o dve sedadlá vedľa, vpredu a vzadu. Vytvoríte si štvorec a všetci tí, čo v ňom sedia, sú možné kontakty," vysvetlil Fano.



„Potom existuje ešte blízky kontakt, keď sme s niekým v miestnosti viac ako 15 minút bez rúška a je pozitívny." Dvojici z atletického tímu sa skončí karanténa 30. júla a neovplyvní jej štart na podujatí.



„Stihnú preteky aj oficiálny tréning." Ostatní športovci sú zdraví, lekár rieši len zranenie jedného z nich, ktoré však tiež neovplyvní jeho športový výkon.



Česi po prvých problémoch umiestnili možné blízke kontakty do samostatných izieb, aby zabránili prípadnému šíreniu nákazy. Slováci by postupovali podobne, no majú menšie kapacity. „Česi boli už na hrane a v prípade, že to už nie je možné, treba sa obrátiť na organizátorov. Tí však umiestnia športovcov do karanténnych priestorov, kde je to už dosť tvrdé. To odlúčenie od výpravy je veľké a preto sa tomu krajiny bránia."



Napriek prísnym opatreniam však organizátori povolili vstup na piatkový otvárací ceremoniál všetkým športovcom a šiestim členom realizačného tímu z každej krajiny. „Predbežne sme nahlásili 20 až 25 športovcov, ale nechávame to na nich," dodal Buček.