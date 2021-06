OH2020: Slovenské akvabely nezískali miestenky do Tokia

Barcelona 12. júna (TASR) - Slovenské akvabely Nada Daabousová s Chiarou Dikyovou sa na olympijskej kvalifikácii v Barcelone neprebojovali na OH 2020 v Tokiu. Po absolvovaní voľných a technických zostáv párov obsadili 16. miesto a nepostúpili do nedeľného 12-členného finále.



V ňom sa rozhodne o tom, kto získa zostávajúcich deväť olympijských miesteniek. Na OH 2016 v Riu de Janeiru malo slovenské synchronizované plávanie svoje zastúpenie vďaka dvojici Daabousová, Jana Labáthová. Slovenská reprezentačná trénerka Nora Szauderová bola sklamaná z umiestenia na OH kvalifikácii v Barcelone i zo známok.



"S výkonom dievčat som spokojná, no nezískali také bodové ohodnotenie, aké by si za svoje vystúpenie zaslúžili. Dostali prakticky rovnaké známky ako pred dvoma rokmi na MS v plaveckých športoch v Gwangdžu, nikam sa neposunuli. Pol roka trénovali v šamorínskej bubline, stálo ich to veľa driny, no nepodarilo sa im dosiahnuť taký výsledok, aký sme si predstavovali," uviedla pre TASR Szauderová.