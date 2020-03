OH2020: Väčšina športovcov v USA je za odloženie hier v Tokiu

Washington 22. marca (TASR) - Veľká väčšina športovcov v USA je za odloženie olympijských hier 2020 v Tokiu na neskorší termín. Vyplýva to z ankety, do ktorej sa zapojilo 300 športovcov a takmer tri štvrtiny hlasovali za posunutie olympiády.



Prieskum zorganizoval Olympijský a paralympijský výbor USA (USOPC) po tom, čo sa národná plavecká federácia a atletická federácia jasne vyslovili za odklad športového sviatku kvôli pandémii nového koronavírusu. USA by malo vyslať do Tokia viac než 600 športovcov.



Anketa dopadla jednoznačne, až 70% športovcov bolo za odloženie hier a ďalších 23% uviedlo, že by to záležalo od dôsledkov takéhoto kroku. Pri otázke, či podporujú usporiadanie hier v plánovanom termíne 24. júla až 9. augusta, odpovedalo negatívne 41%, ďalších 34% uviedlo, že otázka je komplikovaná a potrebujú viac informácií. Informovala agentúra AFP.



V USA evidovali v nedeľu podvečer 30.239 prípadov ochorenia COVID-19 a 388 ľudí chorobe podľahlo. Celosvetovo je v 189 krajinách/regiónoch potvrdených viac ako 322-tisíc prípadov nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2, podľahlo mu vyše 13.730 osôb.