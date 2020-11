Športovci sa v Tokiu nezdržia, olympijský výbor chce znížiť riziko

Tokio 18. novembra (TASR) – Medzinárodný olympijský výbor (MOV) bude nabádať športovcov k tomu, aby opustili dejisko budúcoročných hier najneskôr dva dni po ich poslednom vystúpení. Obmedzený bude aj otvárací ceremoniál v Tokiu, či možnosť navštíviť pamiatky.



"Čím dlhšie v olympijskej dedine zostanú, tým vyššie je riziko," povedal zástupca Medzinárodného olympijského výboru (MOV) John Coates a zároveň potvrdil, že účastníkov sa pokúsia odradiť od návštev pamiatok. Organizátori majú obavy aj zo šírenia koronavírusu počas otváracieho ceremoniálu, ktorý sa preto uskutoční v obmedzenom režime. Zúčastnia sa ho len športovci, ktorých by malo byť približne 11-tisíc, a maximálne šesť členov realizačného tímu za každú krajinu.



"Chceme zachovať tradíciu a umožniť všetkým účastníkom zažiť ho na vlastnej koži," povedal Coates, no pripustil, že je pravdepodobné, že pred vstupom na štadión budú musieť podstúpiť testovanie. "Počas podujatia budú musieť naozaj všetci dodržiavať veľké množstvo pravidiel. Som si však istý, že to nebude problém. Každý si je totiž vedomý ich dôležitosti," povedal Andrew Parsons, člen Medzinárodného paralympijského výboru. Obaja funkcionári sa zároveň vyjadrili, že by v Tokiu radi videli aj fanúšikov zo zahraničia: "Dúfame, že budeme schopní ponúknuť túto možnosť čo najväčšiemu množstvu ľudí. Radi by sme na tribúnach videli napríklad aj rodiny športovcov. Pretože práve o tom je olympiáda."



Tridsiate druhé olympijské hry sa uskutočnia v termíne 23. júla až 8. augusta 2021.