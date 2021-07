Športovkyne matky môžu ísť do Tokia aj s deťmi

Toronto 30. júna (TASR) – Kanadská basketbalistka Kim Gaucherová, ktorá kojí svoju trojmesačnú dcérku Sophie, ju bude môcť zobrať so sebou do Tokia na OH 2020.



„Medzinárodný olympijský výbor (MOV) to povolil všetkým matkám," informuje agentúra AP.



Tento krok prišiel po kampani 37-ročnej Gaucherovej, ktorú odštartovala na sociálnej sieti Instagram. „Vítame skutočnosť, že toľko matiek je schopných pokračovať v súťažení na najvyššej úrovni. Sme radi, že organizačný výbor olympiády našiel špeciálne riešenie pre ich vstup do krajiny," napísal MOV vo vyhlásení.