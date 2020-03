Reakcie zo zahraničia: Športovci privítali odloženie OH na budúci rok

Bratislava 24. marca (TASR) - Reakcie zahraničných športových osobností a organizácií na odloženie olympijských a paralympijských hier v Tokiu na rok 2021 /zdroj: DPA, AP, TASS/:



Medzinárodný olympijský výbor (MOV) a organizačný výbor: "Lídri sa zhodli, že olympijské hry v Tokiu poslúžia ako maják v týchto temných časoch. Olympijský oheň sa stane svetlom na konci tunela, v ktorom sa svet momentálne nachádza a preto zostane v Japonsku."

Andrew Parsons, prezident Medzinárodného paralympijského výboru (MPV): "Je to absolútne správna a jediná logická vec. Zdravie a životy musia byť zakaždým prioritou číslo jeden. Športovci vďaka tomu môžu zostať v bezpečí. Usporiadanie žiadneho športového podujatia nie je v čase pandémie možné. Všetky zainteresované strany však musia určiť presné nové termíny OH a PH."

Alfons Hörmann, prezident Nemeckého olympijského a športového výboru (DOSB): "Rýchle a jasné rozhodnutie odložiť olympijské a paralympijské hry je správny a nesmierne dôležitý krok pre medzinárodný šport a celé svetové spoločenstvo. Verdikt pomohol aj športovcom, ktorí v tomto náročnom období nebudú pod tlakom trénovať a plniť kvalifikačné kritériá. Potvrdzuje to, že aj vo svete športu robíme všetko, aby sa globálna pandémia čo najskôr dostala pod kontrolu."

Vitalij Smirnov, čestný prezident Ruského olympijského výboru a čestný člen MOV: "Vôbec som nepochyboval, že OH budú posunuté. Neexistovala žiadna iná možnosť."

Oleg Matycin, ruský minister športu: "Plne rešpektujeme spoločné rozhodnutie Medzinárodného olympijského výboru a japonských organizátorov."

Rob DeMartini, výkonný riaditeľ USA Cycling: "Narušenie tréningového a kvalifikačného procesu je príliš veľké, aby sa dalo prekonať, aj keby sa zdravotná situácia upokojila koncom leta. Dúfam v čo najskorší náhradný termín, ale nie, samozrejme, kým sa nebude dať situácia predvídať. Musíme zaistiť bezpečnosť."

Eliud Kipchoge, svetový rekordér a úradujúci olympijský víťaz v maratóne: "Keď si zrátame všetko dokopy, bolo to veľmi múdre rozhodnutie. Teším sa, že budem v Japonsku obhajovať môj olympijský titul na budúci rok. Bude to úchvatné podujatie, teraz všetkým želám veľa zdravia."

Sarah Sjöströmová, trojnásobná olympijská medailistka v plávaní: "Bolo by to neférové, lebo v súčasnosti nemôžu trénovať všetci športovci. Nie je to prekvapenie, pripravovali sme sa na túto alternatívu už týždne. Je to však aj smutné, chystali sme sa dlhodobo, cítila som, že sa dostávam do dobrej formy. Teraz je však priorita, aby všetci zostali zdraví."

Robert Harting, olympijský víťaz v hode diskom z roku 2012: "Všetko iné, ako dať na prvé miesto zdravie športovcov, by urobilo z MOV zločinca. Je však neskutočné, že jeden vírus viedol k odloženiu olympiády."

Niklas Kaul, majster sveta v desaťboji z roku 2019: "Rozhodnutie je správne pre všetkých športovcov. Dúfam, že v roku 2021 si všetci užijeme hry, o akých snívame."

Mark Cavendish, strieborný olympijský medailista v dráhovej cyklistike z roku 2016: "Je to veľká novinka a zároveň správny úsudok. Momentálne máme väčšie starosti, no niektorých poteší aj dvanásť mesiacov navyše na prípravu."

Adam Gemili, britský šprintér: "Som vďačný, že sa to konečne vyjasnilo. Bolo to vážne rozhodnutie, no rozhodne to pravé. Teraz máme priestor, aby sme sa starali jeden o druhého. Opäť sa do toho vrhneme, keď bude ten správny čas."

Petra Kvitová, česká tenistka: "V súčasnej situácii je to určite dobré rozhodnutie. Konečne vieme, na čom sme. Už sa teším do Tokia na budúci rok."