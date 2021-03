Štafeta s olympijským ohňom odštartuje vo štvrtok vo Fukušime

Tokio 24. marca (TASR) - Štafeta s olympijským ohňom pred hrami v Tokiu odštartuje svoju púť vo štvrtok vo Fukušime. Na jej ceste po Japonsku sa v nej vystrieda približne 10-tisíc účastníkov.



Cieľom organizátorov je oživiť v domácich radosť z podujatia. V tieni pandémie sa totiž verejná mienka otočila a väčšina Japoncov je proti konaniu olympiády, ktorú presne pred rokom preložili pre koronavírus.



"Ľudia majú obavy, ale my chceme, aby sa strach zmenil na očakávanie. Ľudia sa na hry tešili a my chceme, aby sa tieto pocity vrátili," povedala podľa agentúry DPA šéfka organizačného výboru Tokio 2020 Seiko Hašimotová.



Štafeta odštartuje slávnostným ceremoniálom v tréningovom centre futbalového klubu vo Fukušime, kde sídlil krízový štáb počas havárie v miestnej atómovej elektrárni po zemetrasení a cunami v roku 2011. Púť pochodne vyvrcholí 23. júla na slávnostnom otváracom ceremoniáli OH 2020 na Národnom štadióne v Tokiu.