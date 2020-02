Stolní tenisti na dobrej ceste do Tokia, teraz zabojujú o tituly v SR

Bratislava 27. februára (TASR) - Slovenskí stolní tenisti majú dobre rozbehnutú kvalifikáciu na tohtoročné olympijské hry v Tokiu. Mix v zložení Barbora Balážová a Ľubomír Pištej momentálne figuruje na 6. mieste svetového rebríčka, čo by malo podľa reprezentačného trénera Jaromíra Truksu stačiť na účasť pod piatimi kruhmi. Blízko štartu je aj Jang Wang a v dvojhrách oň stále bojujú okrem Balážovej a Pišteja aj Tatiana Kukuľková.



Slovensko už nemá šancu postúpiť v súťažiach družstiev, keď si nevybojovalo miestenku na olympijskom kvalifikačnom turnaji tímov koncom januára v portugalskom Gondomare, ale v ďalších dvoch disciplínach by nemalo pod piatimi kruhmi chýbať. Kľúč k postupu je v každej z nich iný a dosť zložitý.



V mixe sa predstaví dokopy 16 tímov, jeden z jednej krajiny. Rozdaných je zatiaľ len päť miesteniek, ďalších päť získajú víťazi kontinentálnych šampionátov, okrem Európy a o tri sa bude bojovať na Katar Open (3.-8. marca) a na Japan Open (21.-26. apríla). Zatiaľ posledné tri rozdajú podľa svetového rebríčka, v ňom figurujú Balážová s Pištejom na 6. priečke, no v redukovanom na druhej a momentálne by mali miesto isté. Navyše Truksa predpokladá, že na ďalších turnajoch budú brať pozície s miestenkami tí, ktorí si ich už vybojovali, a tak z májového svetového rebríčka postúpi až šesť tímov. "Zatiaľ nemáme nikoho s miestenkou, ale čo sa týka zmiešanej štvorhry je tam veľký predpoklad, že minimálne na základe rebríčkového postavenia sa tam náš pár dostane. Predpokladám, že bude aj dobre nasadený na OH a dosiahne aj adekvátny výsledok," povedal pre TASR.



V singloch sa bude o miestenky bojovať ešte na ME 2020 v Moskve (8.-12. apríla), kde sa rozdelí päť pre mužov a štyri pre ženy. Ďalšie v oboch kategóriách získajú hráči na turnaji svetovej kvalifikácie (28.-31. mája v Dauhe) a ďalšie sa rozdajú podľa rebríčka. Zo Slovákov je v ňom najlepšie postavený Wang na 37. mieste, Pištej je 67., ženská jednotka Balážová figuruje na 52. priečke a Kukuľková je 133. "Máme to dobre rozohrané u Wanga, ktorý má v princípe postupové miesto z rebríčku. Ešte absolvujeme kvalifikácie a verím, že si polepší aj Ľubo. Barbora je na dobrej ceste, u žien je výhoda, že v rebríčku je veľa Ázijčaniek a podľa obmedzení na krajinu nemôžu všetky štartovať, takže sa rebríček posúva hlbšie. Preto si myslím, že bude mať šancu aj Kukuľková," pokračoval Truksa.



Sám Wang verí, že si pozíciu na ďalších turnajoch ešte vylepší a bude mať aj výhodnejšie nasadenie priamo na OH. "Chcem nazbierať čo najviac bodov, takže pôjdem na všetky najväčšie turnaje a chcel by som sa dostať do Top 16. Na olympiáde by som chcel skončiť lepšie ako na MS, čiže by to bolo štvrťfinále," uviedol.



Pištej bude taktiež zbierať body na všetkých turnajoch. "Jang zbytočne stresuje, podľa mňa má účasť takmer istú. Ja som mal single dobre rozbehnutý, ale teraz sú tie výsledky také priemerné, som tam na hrane. Ten kľúč je náročný a do posledného momentu nebudem vedieť, či som sa v dvojhre dostal, alebo nedostal. Myslím si, že som zatiaľ vo vnútri. Mix beriem tak, že je už rozhodnuté, ale počkáme si až na konečné čísla," povedal pre TASR.



Aj Barbora Balážová verí, že sa na OH dostane aj v singloch. "Veľmi záleží aj od tých kvalifikácií. Dostanem dve priame šance a tretia možnosť je rebríček. Pokiaľ udržím a možno trochu vylepším pozíciu, tak by to malo byť v poriadku, ale človek nikdy nevie."



Domácim vrcholom pre stolných tenistov budú majstrovstvá Slovenska, ktoré odštartujú už v piatok kvalifikáciou. Niekoľkonásobná víťazka Balážová sa tento rok na turnaji nepredstaví. "Je to hlavne kvôli tomu, že máme veľmi náročný program. Minulý rok bol dosť stresujúci, čo sa podpísalo aj na mojom zdraví a na poslednom turnaji v decembri v Kanade som si zvrtla nohu. Ešte stále ma to trochu trápi. Ďalší dôvod je, že sa hneď v utorok odlieta na dôležitý turnaj do Kataru a chcem využiť čas na regeneráciu a tréning," uviedla.



Pištej vyhral vlani na MSR všetky tri kategórie - dvojhru, štvorhru aj mix a rovnaký úspech by chcel aj teraz. "Chcem zopakovať trojnásobný titul z uplynulého roka. Pripravoval som sa na to najmä na turnajoch, keďže v posledných mesiacoch nebol veľmi čas na tréning, čo je trochu škoda. Vo štvorhre budem hrať so Samom Kalužným a mix obhajujeme s Tatianou Kukuľkovou," dodal.