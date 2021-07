Balážová hodí mix za hlavu, chce uspieť v dvojhre

Tokio 25. júla (TASR) – Barbore Balážovej nevyšiel vstup do súťaží na olympiáde v Tokiu. Spolu s Ľubomírom Pištejom vypadli v osemfinále mixu a hneď v úvode prišli o šancu zabojovať o dobrý výsledok. Slovenská stolná tenistka však na podujatí ešte pokračuje a už v pondelok ju čaká zápas 2. kola vo dvojhre. Úvodný nezdar mrzí, ale treba ho hodiť rýchlo za hlavu a pripraviť sa na najbližší zápas.



Slovenský mix nastúpil do turnaja ako piaty nasadený a navyše ovenčený striebrom z uplynulých ME, no žreb mu v úvodnom osemfinále prisúdil najsilnejších súperov z druhej osmičky Rumunov Bernadette Szőcsovú s Ovidiom Ionescom.



„Bol to pre nás najhorší los do prvého zápasu. So všetkými pármi sme sa už stretli, ale s nimi ešte nie, čo bola smola. Je lepšie odohrať aspoň jeden zápas, aby si človek zvykol na ich hru. Ja som si však nezvykla do konca zápasu a nevedela som sa chytiť. Zvládli to na mňa veľmi dobre takticky a vyšachovali ma. Som z toho sklamaná," uviedla.



Na rozdiel od svojho partnera však v Tokiu ešte nekončí. V pondelok ju čaká úvodný duel v dvojhre. Ako 31. nasadená mala v prvom kole voľno. V druhom bude jej súperkou Liou Ťüan. Tridsaťšesťročná naturalizovaná Američanka má za sebou už dva zápasy, keďže si účasť v hlavnom pavúku musela vybojovať v predkole. V ňom zdolala Nigérijčanku Olufunke Oshonaikeovú 4:1 a rovnakým skóre sa presadila aj v 1. kole proti Španielke Galii Dvorakovej.



„Je to Američanka čínskeho pôvodu, ktorá myslím v mládežníckych kategóriách reprezentovala Čínu. Veľmi ju nepoznám, hrala som s ňou raz len vo štvorhre. Nie je to ideálny los, ale dúfam, že budem vedieť podať lepší výkon ako vo štvorhre," uviedla pre TASR.



Balážová by sa v prípade postupu mohla revanšovať za vypadnutie v mixe. V 3. kole totiž môže naraziť na Rumunku Szőcsovú: „Párkrát som s ňou už hrala, v juniorských a kadetských kategóriách veľakrát a tam som mala prevahu. Naposledy sme sa stretli na turnaji Top 16 pred tromi či štyrmi rokmi a tam som prehrala 0:4. Ten zápas je však ešte ďaleko, sústredím sa na najbližší duel a verím, že dobre dopadne."



Slovenská stolnotenisová jednotka si nenechala ujsť otvárací ceremoniál, ktorý ju však príliš nenadchol. Odohral sa totiž pred prázdnymi tribúnami.



„Boli sme sa pozrieť, ale nezostali sme dlho a vrátili sme sa späť do dediny, keďže sme na druhý deň hrali. Musím povedať, že som bola trochu sklamaná, keďže som bola už v Riu na ceremoniáli a tí diváci tam chýbali. Bolo fajn, že sme tam boli ako partia, ale na samotnom štadióne to bolo mierne sklamanie," dodala.