OH2020 Stolný tenis: Pištej postúpil do druhého kola vyraďovačky

európska olympijská kvalifikácia v Guimaraesi

muži - vyraďovacia časť - 1. kolo:



Ľubomír PIŠTEJ (SR) - Ovidiu Ionescu (Rum.) 4:3 (8, - 5, -10, -4, 6, 8, 8)

Guimaraes 23. apríla (TASR) - Slovenský reprezentant v stolnom tenise Ľubomír Pištej postúpil do 2. kola vyraďovacej časti európskej olympijskej kvalifikácie. V úvodnom zápase vyhral po dráme nad Rumunom Ovidiuom Ionescuom 4:3 na sety.Pištej sa ujal vedenia po výhre 11:8 v prvej sade, no následné tri vyhral jeho súper a bol blízko k postupu. Slovenský reprezentant však zabojoval, ďalšie tri sety vyhral 11:6, 11:8 a 11:8 a živí nádej na olympijskú miestenku. V piatok nastúpi proti Rusovi Vladimirovi Sidorenkovi.Pištej postúpil z druhého miesta základnej H-skupiny po výhrach nad Talianom Niagolom Stoyanovom (4:0) a Lukom Mladenovičom z Luxemburska (4:2) a prehre so Samuelom Kulczyckým z Poľska (0:4). Finalisti vyraďovacej časti I. turnaja si vybojujú miestenky na OH. Zvyšná osemnástka dostane ešte jednu šancu na II. turnaji.