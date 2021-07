Jány postúpil do finále súťaže vo vzduchovej puške na 10 metrov

Tokio 25. júla (TASR) – Slovenský športový strelec Patrik Jány postúpil v nedeľu z kvalifikácie olympijskej súťaže vo vzduchovej puške na 10 m. Po celý čas sa pohyboval v dosahu finále a zabezpečil si ho pohodlne 4. miestom s nástrelom 630,5 (priemer 10,508) .



Najlepší výsledok v 6-kolovej kvalifikácii dosiahol Jang Chao-žan a to v hodnote prekonaného olympijského rekordu (632,7). Finálová osmička sa v boji o medaily predstaví o 8.30 SELČ.



Jányho kvalifikačný výkon zhodnotil tréner Zoltán Baláž, ktorý priznal, že bol počas súťaže nervóznejší, ako jeho zverenec.



„Patrik super strieľal, ťažko sa mi na to pozeralo, lebo som bol nervózny. Ale super. Mal skvelý úvod, dodalo mu to energiu na ďalšie rany. Kvalifikácia bola veľmi kvalitná, nečakali sme to. Uvidíme, čo vo finále. To bude kvalitné, sú tam aj favoriti. Nechcem sa vyjadrovať dopredu, počkáme si."