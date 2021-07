Prvé zlato do putuje do Číny, vzduchovka Yang 1,1 b. za rekordom

Tokio 24. júla (TASR) - Prvé zlato na olympiáde v Tokiu získala Číňanka Qian Yang. Strelecký titul získala vo vzduchovej puške na 10 metrov, striebro vybojovala Anastasiia Galašinová, Ruska štartujúca pod hlavičkou národného olympijského výboru (ROC). Bronz patrí Švajčiarke Nine Christenovej.



Prvej šampiónke tokijských hier sa v dramatickom finále podarilo nástrelom 251,8 vytvoriť olympijský rekord a zdolať svoju súperku o 0,7 b. Zároveň atakovala 2,5 ročný svetový rekord (252,9) Indky Apurvi Chandelovej, ktorá sa z kvalifikácie neprebojovala do 8-členného finále. Bol to mikrosúboj dvoch strelkýň, ich bronzová súperka zaostala priam priepastne (230,6).



strelectvo



vzduchová puška 10 m ženy - finále: 1. Čchien Jang (Čína) 251,8 b., 2. Anastasiia Galašinová (Rus.) 251,1, 3. Nina Christenová (Švajč.) 230,6, 4. Jeanette Hegg Duestadová (Nór.) 209,3, 5. Oceanne Mullerová (Fr.) 187,7, 6. Mary Carolynn Tuckerová (USA) 166,0, 7. Kwon Eun-ji (Kór. rep.) 145,4, 8. Park Hee-moon (Kór. rep.) 119,1