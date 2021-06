OH2020: Súťaže bez divákov sú stále jednou z možností

Tokio 25. júna (TASR) - Súťaže bez divákov na olympijských hrách 2020 v Tokiu zostávajú stále jednou z možností. V piatok to uviedli organizátori podujatia.



„Hry pred prázdnymi tribúnami sú jednou z možností vzhľadom na neustále sa meniacu pandemickú situáciu. Musíme konať flexibilne," citovala agentúra DPA slová šéfky organizačného výboru Seiko Hašimotovej.



Iba nedávno organizátori informovali, že povolia na jednotlivé štadióny a dejiská návštevu do 10.000 domácich divákov. Kapacita každého športoviska sa však môže naplniť maximálne na polovicu. OH 2020 odštartujú 23. júla.