Alizadehová už ako utečenkyňa vyradila obhajkyňu zlata v taekwonde

Tokio 25. júla (TASR) – Keď taekwondistka Kimia Alizadehová získala v Riu de Janeiro bronz a stala sa prvou iránskou medailistkou v olympijskej histórii, svet zaujala ešte viac až po samotných hrách. Krátko po olympiáde emigrovala do Nemecka a otvorene skritizovala inštitucionalizovaný sexizmus a povinné nosenie hidžábu v rodnej krajine.



O päť rokov neskôr sa predstavila pod piatimi rokmi opäť a v Tokiu sa postarala o ďalšie prekvapenie, keď vyradila dvojnásobnú zlatú medailistku Jade Jonesovú.



Alizadehová súťaží v Japonsku za tím utečencov a už vo svojom prvom vystúpení v kategórii do 57 kg si vyslúžila pozornosť. Nastúpila totiž proti krajanke Nahide Kiyaniovej Chandehovej, ktorú dokázala zdolať. Ešte ťažšia súperka ju čakal v osemfinále. Jonesová bola horúca kandidátka na celkové víťazstvo a mohla sa stať prvou Britkou v histórii s troma zlatými medailami za sebou. Stav duelu bol ešte 30 sekúnd pred koncom vyrovnaný 10:10, potom však Alizadehová predviedla dva dvojbodové kopy a dostala sa do vedenia, ktoré pretavila do víťazstva 16:12. V nedeľnom semifinále ju čakala Číňanka Li-ťün Čou. Alizadehová má šancu vybojovať vôbec prvú medailu pre tím utečencov.