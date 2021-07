Bedmintonistka Repiská túži vyhrať jeden zápas v skupine na OH

Bratislava 21. júla (TASR) – Dobrá nálada, dobrý tréner, dobrá príprava. Pre dobrý výkon a dobrý výsledok na olympiáde v Tokiu urobila slovenská bedmintonistka Martina Repiská čo bolo v jej silách, teraz to túži pretaviť do prvého slovenského víťazstva v tomto športe na tomto fóre.



Slovensko pod piatimi kruhmi v ére samostatnosti doposiaľ reprezentovali len dve hráčky. Ani Eve Sládekovej (Peking 2008) či Monike Fašungovej (Londýn 2012) sa nepodarilo zaznamenať výhru. Skvelú možnosť zmeniť to a zapísať sa do dejín slovenského bedmintonu má momentálne Repiská, ktorá ale z toho nervozitu necíti. "Videla som to len v médiách, ale necítim žiaden tlak, ja sa budem sústrediť na seba a svoju prípravu a výkon. No verím, že sa mi podarí vyhrať ten jeden zápas," povedala 25-ročná reprezentantka a doplnila: "Príprava bolo jedno z najintenzívnejších období v mojej športovej kariére. Cítim sa dobre pripravená, všetko išlo podľa plánu a s trénermi sme zariadili všetko preto, aby som na konci bola v top forme."



Účastníčka MS 2018 v Číne a Európskych hier 2019 v Bielorusku si v Japonsku v základnej F-skupine ženskej dvojhry postupne sily zmeria s Guatemalčankou Nikte Alejandrou Sotomayorovou a s nasadenou deviatkou Kanaďankou Michelle Liovou. "Zápas s nasadenou Kanaďankou bude ten ťažší. Myslím si, že v zápase s Guetamalčankou mám veľkú šancu vyhrať. Do oboch zápasov dám samozrejme úplne všetko, myslím si, že mám šancu určite aspoň na druhé miesto v skupine. Každá výhra poteší a či sa dostanem von zo skupiny, uvidíme. Proti Sotomyorovej som nikdy nehrala, no poznám ju spred pár rokov," predstavila svoje športové ambície.



Preložené Tokio bude pre pandémiu koronavírusu v úplne inom režime ako predchádzajúce olympiády. Zverenka trénera Michala Matejku je však rada, že tam vôbec mohla odcestovať: "Bude to iné, ale sme radi, že máme šancu ísť. Mrzí, že sa nebudeme môcť pozrieť na iné športy, stretávať sa s ostatnými športovcami, že nebudeme môcť ísť z dediny. Ale ideme tam preto, aby sme hrali svoje zápasy. Na to sa musíme sústrediť čo najviac. Ak by sa nakoniec dalo, išla by som sa pozrieť na volejbal alebo gymnastiku, prípadne atletiku."



Bedminton je v Japonsku populárny a Slovenka si je istá, že tam nájde skvelé podmienky: "Myslím si, že tribúny by boli plné. Škoda, že tam nemôžu diváci. Je to tak ako to je, nie je to v našich rukách. Myslím si, že haly budú dobre vybavené, že budú dobre osvetlené, bude dobrý vzduch aj košíky, Japonci to určite zariadia veľmi dobre."



Do dejiska si okrem túžby víťaziť vzala víťazka Maroccoo International 2017 aj dobrú náladu: "Mám zo sebou knižku, krížovky a trénera, s ktorým je vždy sranda. Myslím si, že budem mať dobrú atmosféru."