Olympijské hry v Tokiu so sedemhodinovým posunom - program a vrcholy

Tokio 20. júla (TASR) - Sedemhodinový časový posun oproti Tokiu bude pre športových fanúšikov na Slovensku znamenať (ne)skoré budíčky a nepravidelný režim. Olympijské hry v metropole Japonska, štvrté na ázijskom kontinente za uplynulých 23 rokov, oficiálne odštartujú piatkovým slávnostným ceremoniálom o 13.00 SELČ. Ešte pred ním zasiahne po druhej nadránom do bojov pod piatimi kruhmi prvý slovenský športovec - lukostrelkyňa Denisa Baránková.



Celkovo sa v Tokiu predstaví 41 slovenských športovcov s najpočetnejšou enklávou atlétov (9) a strelcov (7). Rýchlostných kanoistov bude päť vrátane Erika Vlčeka, ktorý sa stane prvým slovenským šesťnásobným olympionikom. Do štvorkajaku v areáli Sea Forest Waterway si sadne až v závere hier (6.-7. augusta), už v prvú sobotu však začne svoju tokijskú púť viacero jeho krajanov - medzi nimi cyklisti Juraj Sagan a Lukáš Kubiš v hromadných pretekoch jednotlivcov so začiatkom o štvrtej ráno, strelec Juraj Tužinský vo vzduchovej pištoli, plavec Richard Nagy v polohovke na 400 m, či ambiciózny stolnotenisový pár Ľubomír Pištej, Barbora Balážová v osemfinále mixu.



Najneskôr v nedeľu 25. júla by mali v závislosti od vyžrebovania zasiahnuť do hry aj tenisti Norbert Gombos a Lukáš Klein, ten aj v debli po boku Filipa Poláška. Hneď v úvodný víkend sa na divokej vode predstavia už aj vodní slalomári Matej Beňuš a Eliška Mintálová, rovnako v nedeľu budú v hre aj strelci Danka Barteková a Patrik Jány, či v kvalifikácii športových gymnastiek Barbora Mokošová. Beňuš s Bartekovou potom môžu v prípade postupu zabojovať o medaily v pondelok 26. júla vo finále svojich disciplín (8.45 resp. 7.50 SELČ), v ten istý deň čakajú prvé vystúpenia boxera Andreja Csemeza i bedmintonistku Martinu Repiskú a na programe je finále stolnotenisového mixu. V stredu 28. júla prídu na rad aj strelci-trapisti v kvalifikácii, rovnako ako vodní slalomári Jakub Grigar a Monika Škáchová, ich finále potom naleduje vo štvrtok resp. v piatok, to už absolvuje slovenskú premiéru v golfe Rory Sabbatini.



Šprintér Ján Volko sa vo svojej prvej disciplíne na 100 m dočká štartu v rozbehoch v sobotu 31. júla, v ten istý deň zasiahne do hry aj prekážkarka Emma Zapletalová a štyri slovenské želiezka v ohni (Erik Varga/Zuzana Rehák Štefečeková, Marián Kovačócy/Jana Špotáková) zabojujú o medaily v mix trape. V nedeľu v prvý augustový deň sa v kvalifikácii kladivárok bude snažiť o prienik medzi elitu Martina Hrsašnová, jej kolegu v rovnakej disciplíne Marcela Lomnického čaká to isté o deň neskôr. Patrik Jány sa v pondelok 2. augusta opäť predvedie na strelnici, tentoraz v ľubovoľnej malokalibrovke a v K1 na kilometri sa v rozjazdách ukáže rýchlostný kanoista Peter Gelle. Volka čakajú rozbehy na 200 m v utorok 3. augusta, o deň neskôr sa pobije vo vyraďovačke zápasník Boris Makojev v kategórii do 86 kg a na vodu vstúpi "kádvojka" Samuel Baláž a Adam Botek. Jeden z absolútnych top momentov pre slovenských priaznivcov nastane vo štvrtok 5. augusta o 22.30 SELČ, keď sa o obhajobu zlata na olympijskej päťdesiatke na trati v Sappore pokúsi chodec Matej Tóth. V predposledný deň hier, v sobotu 7. augusta, bude mať slovenská výprava poslednú šancu na zisk cenného kovu - na programe je finále Csemezovej boxerskej kategórie do 75 kg a o po piatej ráno stredoeurópskeho času aj finále K4 na 500 m na hladkej vode s možnou účasťou kvarteta Samuel Baláž, Denis Myšák, Erik Vlček, Adam Botek.



Mimoriadnu pozornosť budú tradične pútať olympijské súťaže v atletike a plávaní. Všetky plavecké finále aj s hviezdnou štvornásobnou zlatou z Ria de Janeiro Američankou Katie Ledeckou sa uskutočnia netradične už predpoludním miestneho času (na Slovensku od 3.30 SELČ), rovnako skoro sú na programe aj viaceré finále v atletike - očakávané vyvrcholenie mužskej stovky sa však v nedeľu 1. augusta začne v prijateľnom termíne 14.50 SELČ. Ďalšia štvornásobná americká šampiónka z Ria Simone Bilesová má svoje finálové súťaže v športovej gymnastike rozložené od 27. júla do 3. augusta. Basketbalový turnaj mužov s top favoritom na zlato USA má finále plánované v sobotu 7. augusta o 4.30 SELČ. Najvážnejším adeptom na triumf v singli tenistov bude Srb Novak Djokovič, víťaz bude známy v nedeľu 1. augusta po rozhodujúcom súboji po piatej ráno slovenského času. Otvárací ceremoniál v piatok 23. júla i záverečný v nedeľu 8. augusta sa začnú o 13.00 SELČ.