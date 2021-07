Lekár Fano pripravoval športovcov SR na podmienky v Tokiu

Bratislava 20. júla (TASR) - Vedúci lekár slovenskej výpravy Roman Fano pripravoval slovenských športovcov už vopred na nástrahy počas OH 2020 v Tokiu. Športovcom nastavil režim tak, aby lepšie zvládli časový posun a prichystal im aj niekoľko odporúčaní, vďaka ktorým by mali lepšie zvládnuť náročné klimatické podmienky. Ako uviedol Fano v rozhovore pre TASR, celková príprava trvala viac ako rok.



"Na OH v Tokiu sme športovcov pripravovali najmä na zvládnutie časového posunu, na veľké teplo a na extrémnu vlhkosť vzduchu. Nebude tam len vlhko, ale aj časté dažde. Pripravovali sme ich rok, dali sme im odporúčania, ako by sa mali správať," povedal predseda lekárskej komisie Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV).



Každý slovenský športovec by mal byť pripravený na vysoké teploty, no s veľkou vlhkosťou vzduchu nemá každý skúsenosti. "Športovec sa vtedy skôr prehreje, neodparuje sa z neho pot. Termoregulácia je ovplyvnená vlhkosťou vzduchu a športovec musí nielen dopĺňať tekutiny a minerály, ale musí sa aj ochladzovať. A to nielen počas výkonu, ale aj počas regenerácie," zdôraznil Fano.



Náročnejšie klimatické podmienky sa u lekára Slovákov prejavili aj na hmotnosti batožiny: "Mám asi 45 kg zdravotníckeho materiálu a liekov. A to som už do predolympijských kempov poslal kolegom Pavlovi Hajmássymu, Ladislavovi Máriásimu a Vladimírovi Vachalíkovi časť liekov. Takže časť z toho berú oni." Fano tiež vysvetlil, či je obsah jeho výbavy iný ako pred odchodom na ZOH. "Máme inú výbavu liekov a doplnkov výživy."



Lekár Slovákov sa vyjadril aj k presunu chodeckých súťaží a maratónu z Tokia. V dôsledku zabezpečenia lepších klimatických podmienok pre športovcov rozhodli Medzinárodný olympijský výbor (MOV), Svetová atletika (WA) a organizačný výbor OH 2020, že sa obe disciplíny uskutočnia v Odori parku s rozlohou 7,8 hektára v centre Sappora na ostrove Hokkaido. "Je to rozhodnutie organizátorov, nahráva to skôr tým, ktorí sa nedokážu vyrovnať s extrémnymi podmienkami. Takto sa svetová špička rozšíri a viac chodcov bude mať šancu na úspech."



Fano všetkým slovenským športovcom odporučil, aby sa na posun času pripravili už vopred. V Tokiu je o sedem hodín viac ako na Slovensku. "My máme doporučenú schému nastaviť sa už dva dni pred odletom na čas v Tokiu. Čiže dva dni predtým by mal každý dodržiavať časový harmonogram aký je v Japonsku. Nebojíme sa dať ani lieky na spanie. Dokážeme tak skrátiť adaptáciu o niekoľko dní," vysvetlil lekár.



Príprava na Tokio bola špecifická ako na iné olympiády. Fano pre TASR pomenoval aj konkrétne aspekty, s ktorými si ako lekár musí poradiť: "Už len to, že budeme v bubline, budeme pravidelne testovaní a budeme mať viacero povinností. Udržať zdravotný stav športovcov bude náročnejšie. Budeme mať ťažké udržať ich v kondícii počas pobytu v Tokiu, pretože okrem počasia tu zohráva veľkú úlohu časový posun a do dejiska hier prídu unavení."