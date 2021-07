Najúspešnejšou krajinou v histórii OH USA, Slovensko na 50. mieste

Historická medailová bilancia na letných OH



/OH 1986, Atény - OH 2016, Rio de Janeiro):



Z S B SPOLU



1. USA 1022 795 706 2523

2. ZSSR (1952–1988) 395 319 296 1010

3. Veľká Británia 263 295 293 851

4. Čína 224 167 155 546

5. Francúzsko 212 241 263 716

6. Taliansko 206 178 193 577

7. Nemecko 191 194 230 615

8. Maďarsko 175 147 169 491

9. NDR (1968-1988) 153 129 127 409

10. Rusko 149 125 152 426

11. Austrália 147 163 187 497

12. Švédsko 145 170 179 494

13. Japonsko 142 136 161 439

14. Fínsko 101 85 117 303

15. Kórejská rep. 90 87 90 267

16. Rumunsko 89 94 121 304

17. Holandsko 85 92 108 285

18. Kuba 78 68 80 226

19. Poľsko 68 84 132 284

20. Kanada 64 102 136 302

....

25. ČSR/ČSSR/ČSFR (1920-1992) 49 49 45 143

....

50. SLOVENSKO 9 12 7 28

Tokio 21. júla (TASR) - Najúspešnejšou krajinou v histórii letných olympijských hier sú suverénne Spojené štáty americké. Američania kraľujú historickej tabuľke medailovej bilancie novovekých OH od roku 1896 s celkovým ziskom 2523 cenných kovov (1022-795-706). Pred piatimi rokmi v Riu de Janiero sa reprezentanti USA prehupli cez tisíc zlatých medailí, jubilejné prvenstvo si vtedy pripísala ženská plavecká štafeta v polohovke na 4x100 m .Slovensko je v historickej bilancii krajín na letných hrách na 50. mieste so ziskom deviatich zlatých, 12 strieborných a siedmich bronzových medailí. Celkovo tak Slováci nazbierali v ére samostatnosti 28 cenných kovov. Naposledy v Riu vybojovala slovenská výprava dve zlaté (Matej Tóth, Ladislav a Peter Škantárovci) a dve strieborné (Matej Beňuš, štvorkajak Denis Myšák, Erik Vlček, Juraj Tarr, Tibor Linka).Bývalý spoločný štát Čechov a Slovákov - Československá republika respektíve ČSSR (ČSFR) je v medailovej bilancii na 25. mieste (49-49-45).