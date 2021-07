Olympijský debutant Jány si verí v oboch disciplínach

Bratislava 20. júla (TASR) – Slovenský strelec Patrik Jány sa na olympijských hrách predstaví premiérovo, v Tokiu bude štartovať v dvoch disciplínach. Patrí medzi tých športovcov, ktorí by mohli z Japonska priniesť medailu, ale pred štartom nechcel o svojich šanciach hovoriť dopredu.



"Pocity mám dobré, pred odletom som sa začal nastavovať na časový posun, takže mal som už niekoľko dní posunutých," uviedol Jány pre TASR. Lekár slovenskej výpravy Roman Fano odporučil všetkým slovenským športovcom, aby sa pred odletom nastavili na časový posun. Jány si tieto rady vzal k srdcu: "Neposúval som sa o celý čas, teda nie o tých osem hodín, ale zhruba o tri a pol hodiny. Ráno som vstal, išiel som na najbližšiu čerpaciu stanicu, ktorá je otvorená nonstop, dal som si raňajky, porozprával sa s ľuďmi. Potom som išiel do posilňovne a odtiaľ na strelnicu. Už to neboli veľké objemy, ale len drobnosti, ktoré som si potreboval vyskúšať. Potom si dal ešte nejaký beh, aby som sa dobre cítil."



Dvadsaťtriročný reprezentant si tesne pred odletom stihol aj zatrénovať, ale mysľou už bol na strelnici v Tokiu. "Mal som pred odletom len jeden tréning aj vzduchovkový aj malorážkový. Ale to už nevyriešilo nič. V Tokiu budú tréningy dôležitejšie, telo sa v tom teple inak správa."



Jány v roku 2019 zvíťazil vo vzduchovej puške na 60 metrov na Svetovej univerziáde v Neapole, v tom istom roku a v rovnakej disciplíne bol tretí na pretekoch Svetového pohára v Riu de Janeiro a Pchu-tchien. Nedávno koncom júna bol na pretekoch SP v chorvátskom Osijeku tretí v ľubovolnej malokalibrovke 3x40. V Tokiu bude strieľať zo vzduchovej pušky na 10 metrov a aj z malokalibrovky. "Šance mám v oboch disciplínach, ale nechcem hovoriť nič dopredu. Chcem len to, aby všetko fungovalo tak ako má,“ zdôraznil.



Slovenský reprezentant je pripravený aj na extrémne teplo a vlhkosť vzduchu, práve v Osijeku panovali podobné podmienky: „Na teplo sme si zvykali už tam, to bolo naozaj extrémne. Ale fungovalo to. Takže nie je nič, čoho by som sa bál. Chcem len to, aby som zostal zdravý."