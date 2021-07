Tenista Polášek radí OH na úroveň grandslamových turnajov

Bratislava 21. júla (TASR) - Slovenský tenista Filip Polášek je majiteľ grandslamového titulu, ale debut na olympijských hrách zažije až po 36. narodeninách, ktoré oslávi v stredu. Do Tokia sa kvalifikoval na základe postavenia v elitnej desiatke svetového deblového rebríčka v čase uzávierky po Roland Garros. Mal právo a zároveň povinnosť vybrať si kolegu do štvorhry a voľba padla na Lukáša Kleina.



Polášek dosiahol v úvode sezóny najväčší úspech v kariére, keď po boku Chorváta Ivana Dodiga triumfoval na Australian Open. "Matematika má baví, vedel som, že uzávierka je po Roland Garros. Tam to bolo veľmi tesné, bola chvíľa, keď som možno ani neveril, ale nakoniec to dobre dopadlo aj za prispenia súperov, že neuhrali na poslednom turnaji nejaký dobrý výsledok. Samozrejme, v prvom rade je to úspech nás dvoch s Ivanom a môj osobný, že sme dokázali vyhrať grandslamový turnaj. Bolo tam viacero skvelých výsledkov, ktoré ma dostali do top desiatky," zdôraznil Polášek pre TASR.



Kandidátov na miesto do tandemu podľa neho nebolo veľmi veľa, možnosti konzultoval so svojím tímom: "Keď sa pozrieme, ktorí naši tenisti hrávajú štvorhru, majú v nej nejakú prax a keď si zoberiem, na akom povrchu sa hrá, tak sa to zúžilo veľmi rýchlo. Pri konečnom rozhodovaní boli dve mená, vybral som si Lukáša Kleina a myslím si, že to bola dobrá voľba. Je mladý, pre top tenis trošku neznámy hráč. Mne to bude vyhovovať, súperi ho nebudú mať prečítaného, tak ako majú oni mňa a ako mám ja ich. Toto je určite dobrá vec, uvidíme, ako sa nám to zíde. Urobíme všetko, aby to dobre dopadlo."



Dvadsaťtriročný Klein sa v Tokiu predstaví aj v dvojhre po tom, ako Slovenský tenisový zväz (STZ) využil uvoľnené miesto po odhlásení talianskeho finalistu Wimbledonu Mattea Berrettiniho. V singlovom "pavúku" budú chýbať aj Španiel Rafael Nadal, Švajčiar Roger Federer či Rakúšan Dominic Thiem. Polášek však uviedol, že vo štvorhre nedošlo k zásadným absenciám: "Pokiaľ viem, z top deblistov sa nedohlásil nikto. Myslím si, že vo štvorhre to bude naozaj nabitý turnaj. Predchádzajúcich dvoch grandslamových víťazov z Wimbledonu a Roland Garros máme z jednej krajiny, to budú určite najväčší favoriti. Je to jeden turnaj, jedna možnosť, no verím, že je to hrateľné."



Vo Wimbledone sa z trofeje radovali Chorváti Nikola Mektič a Mate Pavčič. Agentúra AP ich vo svojej predpovedi medailistov pre všetky súťaže považuje za favoritov na zlato, striebro podľa nej získajú Francúzi Pierre-Hugues Herbert a Nicolas Mahut, víťazi Roland Garros. Tieto dve podujatia sa hrajú na tráve a antuke, olympijský turnaj sa však uskutoční na tvrdom povrchu rovnako ako Australian Open, kde je úradujúci šampión práve Polášek: "Ambície mám vždy najvyššie, to sa nikdy nezmení. Nie som stavaný na to, aby som tam išiel s tým, že idem prehrať v prvom kole, to by som ani necestoval. Chcem samozrejme úspech, na druhej strane treba ísť zápas od zápasu, sú tam naozaj silné dvojice. Verím, že keď sa nám to zíde aj s troškou šťastia, úspech môže byť veľmi veľký."



OH nie sú priorita pre všetkých tenistov, ale Polášek ich pred svojou premiérou radí na úroveň grandslamových turnajov: "Od iných športovcov sa možno odlišujeme tým, že máme počas roka nabitejší program, riešime aj iné veci ako samotnú olympiádu. Priamo z Tokia letím na päť týždňov do USA. V tomto je to trochu iné, akurát cez Wimbledon som čítal, že som hral 31. grandslam a na olympiáde som nehral v živote. Je to sviatok, na ktorý chcem ísť, na ktorý sa teším. Škoda len, že nebudeme môcť vidieť iné športy."