Siekel bude sledovať dianie v Tokiu doma, chýbať mu bude atmosféra

Bratislava 20. júla (TASR) – Prezident Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Anton Siekel dúfal, že výprava slovenských športovcov bude na hrách XXXII. olympiády početnejšia. V Tokiu sa od 23. júla do 8. augusta predstaví 41 slovenských športovcov, Siekel veril, že výprava bude mať okolo 50 členov. Prezident SOŠV im bude držať palce doma na Slovensku, o účasť v Tokiu ho obralo zranenie oka.



Plénum SOŠV schválilo začiatkom júla najskôr nomináciu 39 športovcov, neskôr do nej pribudli plavci Richard Nagy a Andrea Podmaníková. Ani jeden z reprezentantov síce nesplnil kvalifikačný A-limit, no v Tokiu môžu štartovať vďaka pozvánke od Medzinárodnej plaveckej federácie (FINA). "My sme dúfali, že to bude až 50 športovcov, ale bohužiaľ. Mrzí ma to. Dostať sa na OH je nesmierne ťažké, ale musíme to brať ako realitu a musíme z nej vychádzať do budúcna," povedal Siekel pre TASR.



Prezident SOŠV nechcel prezradiť, od ktorého športovca čaká medailu, radosť mu urobí niečo iné: "Veľmi nerád by som odpovedal konkrétnymi menami. Fandím všetkým športovcom a pre mňa je športový výkon tým, koľko mu športovec obetoval a ako bojoval. Medaila je čerešničkou na torte. Máme tam niekoľko želiezok v ohni, ale budeme držať palce každému a verím, že niekoľkí z nich sa vrátia aj s medailou. Ja vždy tvrdím, že každý športovec, ktorý ide reprezentovať svoju krajinu na OH, tak ide s tým cieľom, že chce byť víťaz a chce podať čo najlepší výkon. Ale víťaz môže byť len jeden a pre mňa je dôležitý aj športový prejav. Videli sme to na hokejistoch, ich hokej sa nám páčil, hráči nadchli fanúšikov, hoci nezískali medailu. Ja verím, že celý olympijský tím zanechá rovnaký dojem. Budeme im držať palce, ale musíme rešpektovať, že svetová špička je veľmi úzka a nemôžeme mať veľké oči v tom, že slovenskí športovci budú nosiť medaily tak, ako veľké krajiny."



Siekel tiež prezradil, aké má medailové želanie, resp. že bude zvedavý na faktor absencie povzbudzujúcich divákov na tribúnach na výkony športovcov: "Ja by som bol najradšej, keby sme mali kompletnú zbierku. Teda zlato, striebro a bronz. To by obsiahlo naše možnosti. Sám som zvedavý, ako to bude vyzerať. Budeme to môcť hodnotiť neskôr. Aj to, aký emočný vplyv bude mať na športovcov to, že nebudú súťažiť pred fanúšikmi."



Adeptmi na medailu sú rýchlostní kanoisti, v K4 si Erik Vlček odbije svoju šiestu olympiádu. "To by bolo niečo neuveriteľné. Pre neho ako športovca a človeka, ale aj pre celý tím a pre všetkých, ktorí sa venujú rýchlostnej kanoistike. Šiesta účasť na olympiáde je pre neho niečo neuveriteľné a veľmi si želám, aby sa to chalanom podarilo, aby priniesli domov medailu," povedal.



Siekel absolvoval v pozícii prezidenta SOŠV prvú olympiádu pred tromi rokmi na ZOH v Pjongčangu, druhú osobnú účasť si však nepripíše. Zmarilo mu ju zranenie oka a odtrhnutá sietnica, ktoré mu neumožní letieť. "Ja som bol pobalený medzi prvými. Ale musím a chcem rešpektovať odporúčania lekárov. Nemôžem riskovať, pretože by som si mohol skomplikovať život a bol by to hazard. Prijal som toto rozhodnutie lekárov bez diskusie. Veľká časť kolegov zo SOŠV bude v Tokiu, my sa tu doma budeme starať o veci súvisiace s ich návratom a ďalšie veci súvisiace s agendou."



Prezident SOŠV sa tiež pre TASR zveril, že najviac mu okrem atmosféry v Japonsku bude chýbať tamojšia kuchyňa. "Ja milujem japonskú kuchyňu. Bol som v Tokiu veľakrát, mesto už poznám. Atmosféra mi bude chýbať, ale najmä náš olympijský tím. Ale my, čo tu zostávame, budeme predĺženou rukou tých, ktorí budú na OH."



SOŠV počas OH pripravil v súvislosti s olympiádou niekoľko aktivít, tú najväčšiu v stredisku X-Bionic Sphere v Šamoríne, kde na návštevníkov olympijského festivalu čaká veľkolepý program. Siekel tu bude počas OH tráviť veľa času: "Samozrejme. Tam budú športovci a ľudia, ktorí majú radi šport a ja tam nechcem chýbať. Nastavím sa tak, aby som bol pri televízore vždy, keď pôjdu naši športovci.“ Koncom augusta by sa chcel zúčastniť aj na olympijskej kvalifikácii hokejistov, ktorí budú v Bratislave bojovať o účasť na ZOH v Pekingu. „Áno, pôjdem veľmi rád, hokej má u nás veľkú popularitu a ja nie som výnimka. Hokej mám veľmi rád."



Po pandémii koronavírusu sa život na Slovensku dostáva pomaly do starých koľají, ale Siekel upozornil, že to ešte ani zďaleka neznamená, že to platí aj pre šport: "Nemôžem ešte konštatovať, že sa dostávame tam, kde sme boli pred pandémiou. A aj jej dopady budeme ešte cítiť nejaký čas. Musíme sa s tým vysporiadať. Vrátiť športovcov do telocvične, to nepôjde zo dňa na deň. Ale aj olympijským festivalom k tomu chceme pomôcť."