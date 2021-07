Slovensko má boxera-olympionika po 25 rokoch, Csemez chce medailu

Bratislava 20. júla (TASR) - Účasť slovenského boxera na olympijských hrách nie je samozrejmosť, no Andrej Csemez sa pri svojej premiére pod piatimi kruhmi netají najvyššími ambíciami. Miestenku v hmotnostnej kategórii do 75 kilogramov si vybojoval v júni na európskej kvalifikácii v Paríži a Slovensko bude mať vďaka nemu zastúpenie medzi povrazmi prvýkrát od roku 1996, keď v Atlante súťažili Peter Baláž a Gabriel Križan.



Csemez podotkol, že v tom čase ešte ani nebol na svete: "Nestáva sa každý deň, aby malo Slovensko boxera na olympijských hrách. O to väčší úspech je, že som sa tam prebojoval. Vôbec mi však nehrozí strata motivácie, ja som povedal, že keď sa dostanem na olympiádu, tak tam pôjdem pre medailu. Budem pre to robiť všetko. Vo svetovom rebríčku som teraz šiesty. Nevyberám si, koho dostanem, toho dostanem." Dvadsaťtriročný Slovák priznal, že OH sa stali jeho cieľom, až po tom, ako sa dostal pod krídla Tomáša Kovácsa alias "Tomiho Kida", ktorý ho vedie v KO Box Clube Galanta: "Keď som prestúpil k môjmu terajšiemu trénerovi, vtedy som začal vnímať, že je aj niečo také ako olympiáda. Odvtedy som pracoval na tom, aby som sa tam dostal. Ja tam však idem boxovať a neriešim atmosféru ani nič iné. Absencia divákov určite nebude mať vplyv na môj výkon. V zápase dávam pozor len na to, čo robím."



Majster EÚ z roku 2018 a bronzový medailista z EH 2019 v Minsku vstúpi do bojov v Tokiu už 26. júla zápasom prvého kola. Osemfinále je v jeho divízii na programe o tri dni neskôr a štvrťfinále sa uskutoční 1. augusta. Semifinále strednej váhy je naplánované 5. augusta a duel o zlato bude 7. augusta. "Je to už o chvíľu. Som veľmi dobre nachystaný, som dobre naladený, takže všetko je v poriadku. Posledné týždne a najmä posledné dni sú najťažšie, ale ja mám teraz dobre nastavenú aj váhu, v príprave neboli žiadne problémy. Možno mám nejaké tri kilá nad, to len odvodním za deň," dodal Csemez.



Na úspech svojho zverenca bol hrdý aj Kovács: "Je to obrovská vec, vieme, že 25 rokov nebol slovenský boxer na olympijských hrách, a nám sa to podarilo. Dvanásť rokov tvrdej driny je za nami." Agentúra AP tento týždeň zverejnila predpoveď medailistov vo všetkých súťažiach. Csemeza do nej nezaradila, na zlato favorizuje Eumira Marciala z Filipín. Striebro podľa nej získa Ukrajinec Oleksandr Chyžniak a bronz očakáva od Rusa Gleba Bakšiho a Younesa Nemouchiho z Alžírska. "Je tam 24 najlepších boxerov na svete. ´Bandi´ mi stále hovorí, že chce medailu, čo ma teší ešte viac. Má pred sebou jasné ciele, ja stále hovorím, že dozreje až na tú ďalšiu olympiádu. V mojich očiach je stále ešte chlapček, už za ten rok od olympijskej kvalifikácie v Londýne sa veľa zmenilo. Dozrel najmä mentálne, preto vidím, že sa môže ešte zlepšovať. Je šiesty vo svetovom rebríčku, zdolal už veľké mená. Každý boxer tam bude vynikajúci, keď však má ´Bandi´ svoj deň, dokáže zdolať každého. Nemáme si čo vyberať, keď on chce medailu, aj ja chcem medailu," uzavrel Kovács.