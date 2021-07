Vodní slalomári sa obmedzení neboja, Grigar: Ideme podávať výkony

Bratislava 20. júla (TASR) - Olympijské hry nie sú iba o pretekoch či súťažiach, svojím rozsahom poskytujú športovcom jedinečnú možnosť zoznámiť sa s kolegami či stretnúť inú kultúru. Tento raz sa však najväčší športový sviatok uskutoční v tieni najväčšej zdravotnej krízy za sto rokov a tomu bude zodpovedať aj atmosféra. Všetci účastníci sa museli zmieriť s mnohými obmedzeniami, izoláciou a pravidelným testovaním. Hoci mnohé osobnosti prísny režim odradil, slovenskí vodní slalomári neváhali. Zvlášť šťastný bol Matej Beňuš, ktorého potešilo, že môže obhajovať striebro v C1 z Ria de Janeiro. Z opatrení si však nerobili ťažkú hlavu ani Jakub Grigar, Eliška Mintálová a Monika Škáchová.



Všetci sa zhodli na tom, že sú pripravení vyrovnať sa s podmienkami a podať dobrý výkon. Hry XXXII. olympiády sa mali konať už vlani no pre pandémiu koronavírusu ich preložili. S výnimkou svetových vojen sa stalo vôbec prvýkrát, že sa neuskutočnili v stanovenom termíne. Ani po roku sa však situácia príliš neupokojila, a hoci sa medzičasom vyvinuli vakcíny, stav má od ideálu ďaleko. V japonskej metropole sa v uplynulom období zvyšujú počty nových prípadov napriek núdzovému stavu a tesne pred začiatkom OH sa koronavírus objavil aj medzi prvými rezidentmi olympijskej dediny. Na športovcov tak čaká izolácia, stretávanie medzi sebou je takmer vylúčené, ani medailový ceremoniál nebude taký, na aký sú zvyknutí a víťazi sa budú dekorovať sami.



Napriek tomu sa slovenskí "vodáci" na olympiádu tešili o chvíle, keď MOV potvrdil jej konanie. Podľa Grigara ich v prvom rade čaká práca a s tým ostatným sa musia vyrovnať. "O nejakých podmienkach sme sa už dozvedeli, nebude to také ako v Riu. My športovci tam však ideme podávať výkony, a či už tam bude také či onaké obmedzenie, to nám môže byť v podstate jedno," povedal Grigar, ktorý pripomenul, že budú mať predsa možnosť rozptýlenia: "Našťastie tam nebudeme iba zavretí v izbe, ale pustia nás na športovisko zatrénovať si. Musíme ešte doriešiť nejakú posilňovňu, ale bude sa to dať prežiť." Aj Beňuš sa postavil k veci pragmaticky a s Grigarom súhlasí: "Myslím si, že my športovci sme radi, že vôbec bude olympiáda a musíme sa vyrovnať s podmienkami, aké sú. Musíme si zobrať so sebou trpezlivosť. Bude tam veľa kontrol a testovania, ale sme radi, že sme tam išli."



Už skôr prijali organizátori opatrenie, že na olympijské športoviská sa nedostanú zahraniční diváci. No postupne sa situácia v Japonsku zhoršila tak, že tribúny zostanú úplne prázdne. "Hry budú určite smutnejšie a budeme oklieštení o zážitky, ale je to najmä o výkonoch a my športovci by sme nemali riešiť, či je tam toľko ľudí alebo toľko ľudí, no sústrediť sa na výkony. Za mňa môžem povedať, že som veľmi rád, že sa olympiáda vôbec uskutočnila," zdôraznil Grigar, ktorý sa neobáva zdravotného rizika: "Myslím si, že keď dodržíme všetky opatrenia, ktoré stanovili organizátori, nemalo by sa nič stať."



Kajakárka Eliška Mintálová sa predstaví pod piatimi kruhmi po prvý raz. "Izolacionizmus", ktorý čaká na účastníkov jej neprekáža, skôr naopak: "Nedávno som skončila ročník na vysokej škole, tak si trochu oddýchnem. Kúpila som si nejaké knižky, takže opäť začnem trošku čítať a venovať sa sama sebe. Som aj trochu rada, že sa nemusím nikam ponáhľať a môžem sa sústrediť iba na tréningy a na svoj výkon."