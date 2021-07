Odložené OH poznačené pandémiou, bez divákov a podpory verejnosti

Tokio 22. júla (TASR) – O rok posunutá, bez divákov a zahraničných návštevníkov i bez podpory japonskej verejnosti. Tokijská olympiáda sa nakoniec uskutoční, no pár dní pred jej štartom až 68% obyvateľov krajiny vychádzajúceho slnka neverí, že bude bezpečná a vyše polovica je proti jej konaniu. Na organizátorov i účastníkov čaká v metropole Japonska množstvo nástrah najmä v spojitosti s koronavírusom a tým, ako sa s prípadnými pozitívnymi prípadmi dokážu organizátori vyrovnať. Hry na prázdnych štadiónoch stratia množstvo zo svojho lesku, ale čelní predstavitelia svetového olympizmu veria, že aj napriek tomu dokážu očariť a ponúknuť svetu zahalenému už druhý rok rúškom pandémie krásne športové divadlo.



Tokio získalo právo hostiť XXXII. olympijské hry 7. septembra 2013 na 125. zasadnutí Medzinárodného olympijského výberu (MOV) v argentínskom Buenos Aires. V prvom kole nezískal ani jeden kandidát nadpolovičnú väčšinu, pričom za Tokiom sa o druhé miesto delili Madrid a Istanbul. Vo voľbe o postup do 2. kola uspela turecká metropola. V následnom hlasovaní však získalo Tokio 60 a Istanbul len 36 hlasov. Japonsko tak privíta letnú verziu hier druhýkrát v histórii a ako prvá krajina v Ázii. Premiérovo hostilo olympiádu taktiež v Tokiu v roku 1964. V krajine sa navyše uskutočnili dvakrát aj zimné olympijské hry v Sappore (1972) a v Nagane (1998). Tohtoročná olympiáda je druhá v poradí z trojdielneho východoázijského "turné". Ako prvé sa konali zimné hry v Pjongčangu 2018 a nasleduje zimná olympiáda v Pekingu 2022, ktorá sa má uskutočniť už pol roka po presunutom Tokiu.



OH v Tokiu sa mali pôvodne uskutočniť od 24. júla do 9. augusta 2020, no začiatkom vlaňajšieho roka zasiahla svet pandémia koronavírusu a v marci padlo rozhodnutie o preložení hier na ďalší rok. Športovci tak budú bojovať o cenné kovy od 23. júla do 8. augusta 2021. Rozhodnutiu preložiť hry na rok 2021 boli domáci spočiatku naklonení. Očkovanie však ide pomaly, v krajine a hlavne väčších mestách sa stále zvyšuje počet nakazených a tak sa verejná mienka rýchlo obrátila. Domáci obyvatelia už niekoľko mesiacov pred novým začiatkom hier vyjadrovali svoju nevôľu s ich organizáciou v prieskumoch a v uplynulom období aj na protestoch. V máji bolo za zrušenie alebo odloženie až okolo 80% opýtaných. Pár dní pred otváracím ceremoniálom bolo 68% ľudí z prieskumu presvedčených, že olympiáda nebude z hľadiska šírenia pandémie bezpečná a takmer 60% hlasovalo za jej zrušenie. Negatívne nastavenie populácie sa odrazilo aj na postoji sponzorov. Jeden z hlavných Toyota v pondelok oznámil, že nebude vysielať televízne reklamy v spojitosti s OH 2020.



Strastiplnú cestu mala aj štafeta s olympijským ohňom, keďže organizátori museli často meniť jej trasu a vylúčili prítomnosť divákov. Štafeta pritom odštartovala vo Fukušime, čo bolo symbolické gesto. Japonci tak chceli ukázať, aký pokrok urobili s obnovou regiónu, ktorý pred desiatimi rokmi zdevastovali zemetrasenie, vlna cunami a následná jadrová havária. Pandémia postupne zrušila aj viaceré plánované testovacie podujatia. Organizátori dlho živili nádej, že na štadiónoch privítajú divákov, no po narastajúcom počte pozitívnych prípadov najprv zakázali účasť zahraničným fanúšikom a krátko pred hrami aj tým domácim v Tokiu, Fukušime a na ostrove Hokkaido. Diváci sa nakoniec nedostanú ani do hlavnej fanúšikovskej zóny v Tokiu na umelom ostrove Odaiba, ktorá taktiež zostane prázdna. Mestská vláda Tokia totiž predĺžila núdzový stav až do konca hier a pravdepodobne potrvá ešte dlhšie. Otázne je aj, ako zareaguje vláda a organizátori v prípade prudkého nárastu pozitívnych prípadov počas hier. Už uplynulý štvrtok zaznamenali v hlavnom meste 1308 pozitívnych prípadov, čo je najviac za posledného pol roka a ihneď po prílete do Tokia muselo ísť do karantény aj viacero športovcov či členov výprav.



Všetci účastníci hier sa musia riadiť takzvanými pravidlami hry - "playbookmi". Každá skupina, či sú to športovci, členovia výprav, novinári, organizátori, dobrovoľníci má svoje pravidlá hry a musí ich vždy a všade dodržiavať. Športovci majú napríklad obmedzenú dĺžku pobytu v krajine a krátko po svojom vystúpení ju musia opustiť, nemôžu navštevovať ďalšie športy a podporovať svojich krajanov ako bývalo zvykom a okrem svojho športoviska a olympijskej dediny sa takmer nikam nedostanú. Samozrejmosťou pre všetkých sú viacnásobné povinné testy, merania teploty pri vstupoch na športoviská, obmedzený pohyb počas prvých 14 dní v Tokiu, zákaz využívania verejnej dopravy, rúška, rozostupy a ďalšie opatrenia proti šíreniu koronavírusu. Účastníci hier nemôžu navštevovať bary, reštaurácie či turistické oblasti a svoju polohu a zdravotný stav musia oznamovať organizátorom denne prostredníctvom mobilných aplikácií. V prípade pozitívnych testov čaká účastníkov karanténa. Zakázané sú aj spoločné víťazné oslavy a medailisti sa budú musieť dekorovať sami. "Medaily im pripravia na podnose a oni si ich sami vezmú. Osoba, ktorá s nimi bude manipulovať, bude mať dezinfikované rukavice a športovci si môžu byť istí, že nikto iný s medailami nemanipuloval," priblížil opatrenia prezident MOV Thomas Bach. S nimi a s obmedzeným pohybom účastníkov sú spojené aj problémy v logistike a doprave po jednom z najľudnatejších miest sveta. Výpravy čakali po prílete do Tokia aj niekoľkohodinové kontroly a čakanie, kým sa dostali z letiska na hotely.



Prezident MOV Thomas Bach i predseda japonskej vlády Jošihide Suga sú však presvedčení, že organizátori náročnú situáciu zvládnu a prvé "pandemické" hry prebehnú bez komplikácií. Suga však zdôraznil potrebu dôsledného uplatňovania opatrení: "Pre porozumenie ľudí a úspech hier je nevyhnutné, aby všetci účastníci dodržiavali opatrenia a správali sa adekvátne situácii. Ako hostitelia dúfame, že MOV zaistí, aby všetci účastníci dodržiavali pravidlá." K bezproblémovému priebehu by mala dopomôcť aj 85-percentná zaočkovanosť športovcov, navyše, spomedzi členov MOV má vakcínu každý. "Chcem opäť všetkých ubezpečiť, že spravíme všetko, aby sme neohrozili japonské obyvateľstvo," povedal Bach.



V programe hier v Tokiu sa prvýkrát objaví viacero športov. Premiéru si odkrútia karate, športové lezenie, surfing a skejtbording. Prvýkrát od roku 2008 sa pod päť olympijských kruhov vrátia bejzbal a softbal a debut zažije napríklad basketbal 3x3, disciplína dráhovej cyklistiky madison či niektoré miešané súťaže. Dokopy sa bude súťažiť o cenné kovy v 339 disciplínach 33 športov.



V Tokiu sa nepredstaví výprava Kórejskej ľudovodemokratickej republiky. Národný olympijský výbor o tom rozhodol 25. marca pre obavy o bezpečnosť športovcov v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Na ZOH 2018 v Pjongčangu hrala spoločná reprezentácia hokejistiek z Kórejskej republiky a KĽDR a pred odložením OH 2020 sa zjednotený tím plánoval aj pre ženský basketbal, ženský pozemný hokej, veslovanie a džudo. Bolo by to prvýkrát, čo by obe krajiny súťažili pod jednou vlajkou v letnej verzii OH. V roku 2018 sa jednotný tím v ženskom basketbale, veslovaní a kanoistike predstavil na Ázijských hrách v Indonézii, kde získal jednu zlatú a dve bronzové medaily. Ruskí športovci sa predstavia pod menom a vlajkou Ruského olympijského výboru, dôvodom je trest za štátom podporovaný doping doping. Na podujatí sa má predstaviť aj tím utečencov, no jeho cestu do Tokia zastavil v piatok pozitívny test na koronavírus vedúcej výpravy Tegly Loroupeovej. Niekdajšia kenská dvojnásobná víťazka newyorského maratónu preto zostala v izolácii v Dauhe.