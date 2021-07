Djokovič potvrdil, že bude hrať v Tokiu

Londýn 16. júla (TASR) – Srbský tenista Novak Djokovič potvrdil, že sa predstaví na olympijskom turnaji v Tokiu. Informáciu zverejnil vo štvrtok neskoro večer na sociálnej sieti Twitter.



„Som veľmi hrdý, že pocestujem do Tokia, kde budem reprezentovať našu výpravu a bojovať o najcennejšie medaily na olympijských kurtoch. Hrať v národných farbách pre mňa vždy predstavovalo motiváciu navyše. Urobím maximum, aby sme sa všetci mohli radovať. Poďme do toho," napísal Djokovič, ktorý má v singli pod piatimi kruhmi na konte bronz z Pekingu 2008.



Tridsaťštyriročný Srb sa v júli stal šiestykrát v kariére víťazom mužskej wimbledonskej dvojhry. Získal jubilejnú 20. grandslamovú trofej a vyrovnal rekord Švajčiara Rogera Federera i Španiela Rafaela Nadala. V tomto roku triumfoval aj na Australian Open a Roland Garros a ak by získal ešte tituly na OH a US Open, stal by sa prvým mužským držiteľom Zlatého Grand Slamu.