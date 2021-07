Tenistka Gauffová musí oželieť Tokio, mala pozitívny test

New York 18. júla (TASR) - Americká tenistka Coco Gauffová mala pozitívny test na koronavírus a musí tak vynechať štart na OH 2020 v Tokiu. Len 17-ročná štvrťfinalistka tohtoročného Roland Garros o tom informovala v nedeľu na sociálnej sieti.



"Som veľmi smutná, že musím oznámiť túto nepríjemnú správu. Mala som pozitívny test na COVID a nebudem môcť hrať na olympijských hrách v Tokiu," uviedla hráčka, ktorá sa na nedávnom Wimbledone prebojovala do osemfinále. "Vždy bolo mojim snom reprezentovať USA na olympiáde. Dúfam, že na to budem mať ešte ďalšie príležitosti. Chcem zaželať celej výprave USA veľa úspechov," dodala svetová hráčka číslo 25 a víťazka dvoch turnajov WTA. Informovala agentúra AFP.