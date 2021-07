Keninová potvrdila absenciu v Tokiu

New York 1. júla (TASR) – Americká tenistka Sofia Keninová je ďalšou z elitných svetových hráčok, ktorá vynechá OH 2020 v Tokiu. Šiesta hráčka rebríčka WTA o tom informovala po stredajšom vypadnutí z grandslamového turnaja vo Wimbledone v 2. kole dvojhry.



„Nebudem hrať na olympiáde. Bolo to ťažké rozhodnutie, ale prediskutovala som to aj s agentmi. Nemôžem nikoho vziať so sebou a to som určite chcela. Samozrejme, OH mám rada, takže to nebolo jednoduché," citoval portál ESPN najvyššie postavenú hráčku z USA vo svetovom rebríčku.



Dvadsaťdvaročná tenistka, víťazka Australian Open z roku 2020 ešte vo februári potvrdila záujem štartovať v Tokiu. Tam sa v máji kvalifikovala vzhľadom na postavenie v rankingu. Na konte má päť titulov vo dvojhre na okruhu WTA.