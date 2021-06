Osaková vynechá Wimbledon, ale predstaví sa v Tokiu

Londýn 17. júna (TASR) - Japonská tenistka Naomi Osaková sa nepredstaví na grandslamovom Wimbledone, ale zúčastní sa na OH 2020 v Tokiu. Vo štvrtok to prezradil jej agent Stuart Duguid.



Dvadsaťtriročná Osaková odstúpila po prvom kole Roland Garros po tom, ako si odmietla splniť mediálne povinnosti. Zdôvodnila to psychickými problémami, pre ktoré si chcela oddýchnuť od tenisu. "Potrebovala chvíľu pre seba a svoju rodinu. Bude pripravená na olympiádu a nevie sa dočkať zápasov pred japonskými fanúšikmi," citovala Duguida agentúra AP.