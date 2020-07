Polášek verí, že si o rok zahrá v Tokiu

Bratislava 22. júla (TASR) – Jeden z cieľov slovenského tenistu Filipa Poláška na rok 2020 bola účasť na olympijských hrách v Tokiu. Plány mu skrížila pandémia koronavírusu, no deblový špecialista verí, že na budúci rok si ich splní.



„Olympiáda je pre každého športovca najviac. Ja som sa na OH ešte nekvalifikoval, raz som k tomu už bol blízko, ale vtedy sa zranil Michal Mertiňák a ja som tiež nemal najlepšiu sezónu, takže to nedopadlo. Chcel som sa tam dostať, ale toto sú veci, ktoré človek neovplyvní," uviedol.



OH v Tokiu mali odštartovať už tento piatok, no po marcovom presunutí sa uskutočnia od 23. júla do 8. augusta 2021. Poláškovi tento termín vyhovuje. „Pre nás je celkom priaznivý, olympiáda je presne v strede medzi Wimbledonom a US Open, takže tam by nemal byť ani problém s prípravou. Dá sa to krásne naplánovať, takže je to určite jeden z mojich cieľov."



Polášek figuruje podľa marcového rebríčka ATP vo štvorhre na 8. mieste a v rovnakej pozícii by mal vstupovať aj do ďalšej sezóny.



„Už oznámili úpravu rebríčkov, čo znamená, že tento rok nám nevypadávajú žiadne body. Je to pre mňa relatívne dobrá správa v tom, že budem vstupovať do sezóny v pozícii, v akej som bol v marci. To znamená do desiateho miesta na svete a neobhajovať štyri – päť mesiacov nič, takže šanca dostať sa je tam naozaj dosť veľká," pokračoval.



V prípade účasti pod piatimi kruhmi ešte nevie, s kým bude štartovať vo štvorhre.



„Myslím si, že najväčšie šance a najpravdepodobnejšie je, že budem hrať s Igorom Zelenayom. Myslím si, že by sme to zvládli aj s jeho rebríčkovým postavením priamo a nemuseli by sme využiť voľnú kartu, ktorú by sme mali, pokiaľ zostanem ja do 10. miesta na svete. V Davisovom pohári sme odohrali niekoľko skvelých stretnutí a myslím si, že sme to potvrdili aj naposledy proti Čechom." V prípade účasti v mixe sa očakáva partnerstvo s Viktóriou Kužmovou.



„Ak sa tam dostanem, ešte ide o to, aby sa dostala Viki. Nevyšiel jej začiatok tejto sezóny, ale teraz na slovenských turnajoch ukazovala veľmi slušnú formu. V tomto je to pozitívne a myslím si, že aj ona si vybojuje miestenku a mix si zahráme."