OH2020-Tenis: Pre účasť v Tokiu budú rozhodujúce rebríčky k 14. júnu

Londýn 15. apríla (TASR) - V tenise bude pre účasť na OH 2020 v Tokiu rozhodujúce postavenie hráčov vo svetových rebríčkoch k 14. júnu. Medzinárodná tenisová federácia (ITF) vo štvrtok posunula pôvodný hraničný termín zo 7. júna o jeden týždeň, keďže o týždeň neskôr sa skonči aj grandslamový turnaj Roland Garros v Paríži.



Podujatie na parížskej antuke minulý týždeň organizátori pre nárast prípadov nákazy koronavírusom vo Francúzsku odložili o týždeň a vyvrcholí v nedeľu 13. júna. Jednotlivé krajiny potom ITF dodajú zoznam hráčov, ktorí majú záujem o štart na olympijských hrách a nominujú aj páry do mužskej i ženskej štvorhry. Medzinárodná federácia na základe vyhodnotenia prihlášok do konca júna zverejní zoznam účastníkov tenisových súťaží v Tokiu. Účastníkov miešanej štvorhry určia až po príchode tenistov do Japonska, informovala agentúra AP.



Vo dvojhre sa do Tokia kvalifikuje na základe rebríčkového postavenia 56 mužov a žien. Ak chcú bojovať o cenné kovy, musia v štvorročnom cykle figurovať minimálne v dvoch nomináciách na fedcupové resp. daviscupové stretnutia. V singlových súťažiach bude v pavúku figurovať 64 hráčov. Šesť miesteniek pridelia kontinentom, jednu hostiteľskej krajine a jedna je vyhradená pre bývalého olympijského šampióna či šampiónku. V singli môže každá krajina postaviť maximálne štyroch hráčov, vo štvorhre a mixe maximálne dva páry.



V elitnej singlovej stovke je zo Slovákov momentálne iba Norbert Gombos, medzi ženami je najvyššie na 108. priečke Viktória Kužmová. Vo štvorhre figuruje šampión Australian Open Filip Polášek na ôsmej pozícii. V Riu sa predstavili traja slovenskí tenisti - Anna Karolína Schmiedlová, Andrej Martin a Igor Zelenay. Vo výprave chýbali obaja vtedajší najlepší singlisti. Dominika Cibulková sa nezúčastnila na olympiáde pre zdravotné problémy, Martin Kližan necestoval do Ria pre obavy z vírusu zika.