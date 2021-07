Sobolenková a Plíšková postúpili v Tokiu do 2. kola dvojhry

ženy - dvojhra - 1. kolo:



Karolína Plíšková (ČR-5) - Alizé Cornetová (Fr.) 6:1, 6:3

Arina Sobolenková (Biel.-3) - Magda Linettová (Poľ.) 6:2, 6:1

Camila Giorgiová (Tal.) - Jennifer Bradyová (USA-11) 6:3, 6:2

Tokio 25. júla (TASR) - Bieloruská tenistka Arina Sobolenková suverénnym spôsobom postúpila do 2. kola dvojhry na olympijskom turnaji v Tokiu. Tretia nasadená hráčka si v úvodnom kole poradila s Poľkou Magdou Linettovou hladko 6:2, 6:1.Do olympijského turnaja úspešne vstúpila aj Češka Karolína Plíšková, päťka "pavúka" zvíťazila nad Francúzkou Alizé Cornetovou bez problémov 6:1, 6:3. V úvodnom vystúpení na OH 2020 potvrdila formu z nedávneho Wimbledonu, kde sa prebojovala až do finále. Už v 1. kole sa s turnajom rozlúčila jedenástka podujatia Jennifer Bradyová z USA, ktorá podľahla Talianke Camile Giorgiovej 3:6, 2:6.