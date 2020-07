Tokio si zaistilo všetky športoviská, redukcia OH nehrozí

Lausanne 17. júla (TASR) - Organizátori olympijských hier v Tokiu informovali, že sa im podarilo zabezpečiť si dejiská pre konanie všetkých súťaží aj na ďalší rok. Budúce leto sa tak podujatie môže konať v pôvodne plánovanom formáte a s pôvodným programom.



Olympiáde hrozila po ročnom odklade pre pandémiu koronavírusu redukcia programu, pretože viaceré vybudované objekty infraštruktúry mali už v čase nového termínu slúžiť inému účelu. Organizátori hier však potvrdili, že si zaistili správu všetkých 42 športovísk, olympijskej dediny i novinárskeho centra. "Bude to olympiáda, ako žiadna iná predtým. Bezpečnosť a jednoduchosť musí byť obrazom hier. Podujatie bude mať špeciálnu hodnotu ako symbol solidarity a jednoty," vyhlásil prezident organizačnej komisie Joširó Mori na piatkovom 136. zasadaní MOV. To sa uskutočnilo online formou pre pandémiu koronavírusu. Správu priniesla DPA.



Mori ďalej informoval, že zdravotné opatrenia v súvislosti s pandémiou vojdú v platnosť na jeseň a odvtedy sa budú môcť konať aj testovacie podujatia. Organizátori sa taktiež zaviazali k znižovaniu nákladov.



Olympijské hry v Tokiu mali pôvodne odštartovať už na budúci týždeň v piatok 24. júla, no MOV ich pre pandémiu koronavírusu koncom marca preložil o rok. Hry sa tak uskutočnia od 23. júla do 8. augusta 2021. Paralympijské hry budú v Tokiu na budúci rok od 24. augusta do 5. septembra.