OH2020 v Tokiu budú možno bez zahraničných divákov

Tokio 3. marca (TASR) - Japonská vláda sa podľa medializovaných informácií snaží, aby na tokijskej olympiáde a paralympiáde boli iba domáci diváci.



"Šéfka organizačného výboru Seiko Hašimotová povedala, že rozhodnutie o zahraničných divákoch padne do konca marca," informovala agentúra dpa. Hlavným cieľom organizátorov je, aby sa obyvatelia krajiny cítili počas podujatí bezpečne. Aktuálne sa rieši otázka, či v čase pandémie koronavírusu vôbec budú môcť byť diváci na športoviskách a v akom počte. "Otázku naplnenia štadiónov vyriešime do konca apríla," dodala Hašimotová.



Tokijskú olympiádu museli preložiť na rok 2021. V uplynulých prieskumoch sa veľká väčšina respondentov vyjadrila, že by bolo najlepšie podujatie opäť presunúť, prípadne úplne zrušiť. "V tejto situácii nemôžeme akceptovať žiadnych divákov zo zahraničia," citujú miestne médiá zdroj z prostredia vlády.