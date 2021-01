OH 2020: Vodné pólistky Slovenska podľahli Francúzsku

Kvalifikačný turnaj OH v Terste - streda:



A-skupina:



Francúzsko - Slovensko 17:9 (5:2, 1:5, 6:1, 5:1)



Zostava a góly SR: Horváthová - Pecková 3, Halocká 2, Kátlovská 2, Sedláková 1, Stankovianska 1, Kováčiková, Kvasnicová, Kiernoszová, Kačková, Majláthová, Kissová.



Holandsko - Taliansko 7:7 (2:1, 1:2, 3:3, 1:1)







tabuľka A-skupiny:



1. Holandsko 2 1 1 0 29:9 3



2. Taliansko 2 1 1 0 26:13 3



3. Francúzsko 2 1 0 1 23:28 2



4. SLOVENSKO 2 0 0 2 11:39 0







B-skupina:



Maďarsko - Kazachstan 23:6 (7:2, 6:3, 5:1, 5:0)



Grécko - Izrael 20:1 (7:0, 3:0, 5:1, 5:0)







tabuľka B-skupiny:



1. Maďarsko 2 2 0 0 50:8 4



2. Grécko 2 2 0 0 33:6 4



3. Kazachstan 2 0 0 2 11:36 0



4. Izrael 2 0 0 2 3:47 0

ďalší rogram SR v Terste:



štvrtok 21. januára: Taliansko - SR /20.00/



piatok 22. januára: štvrťfinále



sobota 23. januára: semifinále alebo duel o 5.-8. miesto



nedeľa 24. januára: duel o konečné umiestnenie



Terst 20. januára (TASR) - Vodné pólistky Slovenska si aj v druhom zápase kvalifikačného turnaja o účasť na OH pripísali vysokú prehru. Hoci mali zápas s Francúzskom sľubne rozohraný, napokon prehrali 9:17. Po úvodnej štvrtine prehrávali 2:5, v tretej sa dostali do náskoku 8:6, ale ani to im na body nestačilo. Účinkovanie v základnej A-skupine uzavrú zápasom s Talianskom vo štvrtok od 18.00 h. Do štvrťfinále postúpia všetky tímy zo skupiny.