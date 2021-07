Mintálová skončila v 1. kole kvalifikácie K1 na treťom mieste

Tokio 25. júla (TASR) – Slovenská vodná slalomárka Eliška Mintálová výborne zvládla svoju olympijskú premiéru. V nedeľnej prvej rozjazde kajakárok skončila časom 107,67 sekundy na treťom mieste a je jednou nohou v semifinále.



Mintálovú nezabrzdilo ani zranenie, keď si pár dní pred pretekmi zlomila palec na nohe. Kanál zvládla s dvojsekundovou penalizáciou, ale vďaka rýchlemu tempu sa dlho držala na čele poradia. Zdolali ju až Nemka Ricarda Funková, ktorá bola takmer o šesť sekúnd rýchlejšia ako Mintálová. Druhá bola Austrálčanka Jessica Foxová o 2,15 s pred Slovenkou.



„Z mojej strany absolútna spokojnosť, aj ako tréner na brehu som videl od prvých kombinácií, že mala istotu, nič neriskovala a nevyskytla sa tam žiadna veľká chyba. Na bránke číslo 20 bol malinký dodatočný ťuk, ale myslím si, že s takýmto kvalitným časom to nezaváži pri postupe do semifinále. Z mojej strany absolútna spokojnosť a myslím si, že aj pretekárka je s jazdou spokojná," povedal Mintálovej tréner Peter Cibák ml.



V ženskej K1 sa predstavilo 27 pretekárok, na ktoré čakala dvojkolová kvalifikácia, pričom sa počítal lepší čas. Do semifinále postúpilo 24 najlepších lodí.