Škáchová si splnila základný cieľ a chce ísť do finále

Tokio 28. júla (TASR) - V stredu sa premiérovo v histórii predstavila pod piatimi kruhmi disciplína C1 žien a olympijský debut to bol aj pre Moniku Škáchovú. Mladá slovenská reprezentantka si splnila základný cieľ a z kvalifikácie sa prebojovala do semifinále. V ňom chce predviesť čo najlepší výkon a pobiť sa o dobrý výsledok. V tom jej bude pomáhať aj priateľ, ktorý je síce ďaleko, no vďaka náramku stále s ňou.



Talizman v stredu zafungoval a Škáchová si vybojovala postup z 12. miesta. "Mám na ruke náramok od priateľa, mám to vlastne pre to, aby bol stále so mnou," prezradila. Na svojej premiérovej olympiáde si užíva každý moment: "Už len to, že som tu, je pre mňa niečo výnimočné. Pred štartom som si povedala: ´Je pecka, že som tu, načo nejaké stresy.´ Pôjdem to, na čo mám, a to bude stačiť."



V prvej rozjazde obsadila 16. miesto z 22 pretekárok. Zaznamenala čas 123,65 sekundy s dvoma trestnými sekundami. V druhej jazde sa výrazne zlepšila na 114,85 s, hoci taktiež raz "ťukla". Skončila jedenásta s mankom 11,79 s na najrýchlejšiu Britku Mallory Franklinovú. Celkovo postúpila z 12. miesta. "Som rada, že sa mi podarilo postúpiť, bol to môj cieľ. V prvej jazde som spravila chybu, zle som vyhodnotila jednu situáciu a musela som sa vracať späť do brány, čo ma stálo desať sekúnd. Takže som vedela, že mám minimálne takú rezervu. V druhej jazde sa mi to podarilo zlepšiť, vymazať tú chybu a ten čas tomu naozaj zodpovedá. Snažila som sa ísť tak, aby som mala všetky brány pod kontrolou a nestala sa nejaká nečakaná situácia," okomentovala svoje jazdy.



Zo štvrtkového semifinále, v ktorom sa predstaví 18 pretekárok, postúpi do boja o medaily najlepších desať. Monika Škáchová dúfa, že sa medzi ne dostane. "Určite to nebude jednoduché, ale chcem postúpiť. Od Maťa Beňuša som počula, že trať je náročná. Pripravím sa na to tak, aby som nič nepodcenila. Proste dám do toho všetko a uvidím, ako to dopadne," uviedla Slovenka pre TASR.