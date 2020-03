Slovensko by malo dostať aj olympijskú miestenku v kategórii C1 žien

Bratislava 20. marca (TASR) – Slovensko by malo vo vodnom slalome získať olympijskú miestenku aj v kategórii C1 žien. Medzinárodná kanoistická federácia (ICF) pre pandémiu koronavírusu tento týždeň zrušila majstrovstvá Európy v Londýne, ktoré mali byť zároveň poslednými kvalifikačnými pretekmi pre nomináciu krajín na OH do Tokia.



Slovensko má vyjazdené miestenky pre krajinu v kategóriách K1 mužov, K1 žien a C1 mužov. Miestenku v C1 žien sa malo Slovensko pokúsiť získať práve na májových ME. Keďže sa nebudú konať, federácia využije rebríček ICF Ranking na alokáciu zvyšných miesteniek. "Potvrdiť to však musí ICF a až potom si budeme istí, že miestenku máme," povedal člen prezídia Slovenskej kanoistiky za Sekciu divokých vôd Róbert Orokocký.



Následne Slovenska kanoistika musí vyriešiť problém, ako uzavrieť internú nomináciu na meno. Všetky kategórie okrem K1 mužov, kde má miestenku už na meno Jakub Grigar, sú otvorené a žiadne nominačné kritéria nepočítali s pandemickou situáciou.



"Samozrejme, momentálne by bolo predčasné nastavovať akékoľvek kritéria. Preto sa Slovenská kanoistika rozhodla počkať až na finálnu informáciu Medzinárodného olympijského výboru (MOV) o usporiadaní alebo zrušení OH 2020. Ak sa olympiáda bude konať, okamžite budeme reagovať a pripravíme v danej situácii pre našich športovcov tie najlepšie kritériá," dodal Orokocký v tlačovej správe.