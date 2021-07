Volejbalistky Talianka zdolali Argentínu, víťazstvo Kórejčaniek

Výsledky:



A-skupina:



Kórejská rep. - Dominikánska rep. 3:2 (20, -17, 18, -15, 12)

Srbsko - Keňa 3:0 (21, 11, 20)



B-skupina:



Taliansko - Argentína 3:0 (21, 16, 15)

ROC - Čína 3:2 (17, 23, -20, -25, 12)





Tokio 29. júla (TASR) - Talianske volejbalistky pokračujú na OH 2020 v Tokiu vo výborných výkonoch. Vo štvrtkovom zápase si poradili s Argentínou 3:0 a na konte majú plný počet 9 bodov.V doterajšom priebehu turnaja stratili Talianky iba jediný set. Argentína je na chvoste tabuľky B-skupiny, keď v troch vystúpeniach zatiaľ nezískali jej hráčky ani set.A-skupinu vedú Srbky, ktoré si vo štvrtok poradili s Keňou hladko 3:0. Na konte majú plný počet 9 bodov.Na turnaji štartuje dvanásť družstiev rozdelených do dvoch šesťčlenných skupín. Do štvrťfinále postúpi prvých osem tímov.