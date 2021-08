Dajomesová Barreraová získala zlato vo vzpieraní do 76 kg

Vzpieranie - do 76 kg:



Ženy:



1. Neisi Patricia Dajomesová Barreraová (Ekv.) dvojboj 263 kg (trh 118 kg + nadhod 145 kg),

2. Katherine Elizabeth Nyeová (USA) 249 kg (111 + 138),

3. Aremi Fuentesová Zavalaová (Mex.) 245 kg (108 + 137),

4. Patricia Caroline Streniusová (Švéd.) 235 (102 + 133),

5. Darja Naumavová (Biel.) 234 (103 + 131),

6. Kumuškon Fayzullaevová (Uzb.) 227 (101 + 126)



Tokio 1. augusta (TASR) - Ekvádorská reprezentantka Neisi Patricia Dajomesová Barreraová získala zlatú medailu vo vzpieraní do 76 kg na OH v Tokiu, keď v dvojboji dosiahla súčet 263 kg. S náskokom 14 kg triumfovala pred striebornou Američankou Katherinou Elizabeth Nyeovou. Bronzový stupienok obsadila Mexičanka Aremi Fuentesová Zavalaová.Pre Ekvádor je to druhá zlatá medaila v Tokiu. Dajomesová Barreraová obsadila na predošlých OH v Riu 7. miesto do 69 kg. V Riu štartovala vo vyššej váhovej kategórii, v ktorej bola najlepšia v trhu aj nadhode.