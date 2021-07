Našli ugandského vzpierača, ktorý ušiel z olympijského kempu

Tokio 20. júla (TASR) – Japonská polícia po štyroch dňoch našla vzpierača z Ugandy, ktorý odišiel z olympijského tréningového kempu a zanechal odkaz, že si chce nájsť zamestnanie. Julius Ssekitoleko zmizol v čase, keď v Tokiu panujú veľké obavy zo šírenia koronavírusu po príchode tisícok cudzincov na OH 2020.



„Muža sme našli v utorok v prefektúre Mie, nebol zranený a nezaplietol sa do žiadneho trestného činu. Mal pri sebe doklady a identifikoval sa. Nie je však jasné, či má putovať k tímu alebo na ambasádu," citovala z policajného vyhlásenia agentúra AFP.



Dvadsaťročný Ssekitoleko sa v piatok neobjavil na koronavírusovom teste a nenašli ho ani v jeho hotelovej izbe. Nedávno sa dozvedel, že v Tokiu nebude môcť súťažiť pre národné kvóty. V izbe nechal lístok, v ktorom žiadal, aby jeho veci poslali rodine do Ugandy. Z Izumisana v prefektúre Osaka zamieril do Nagoje v centrálnom Japonsku, potom do neďalekej prefektúry Gifu a napokon na juh do Mie.



„Našli sme ho v dome u ľudí, s ktorými sa poznal. Nebránil sa a hovoril s nami, stále zisťujeme jeho motív," dodala polícia. S výpravou Ugandy boli problémy už po júnovom prílete, keď mali pozitívne testy na ochorenie COVID-19 tréner aj ďalší člen delegácie.