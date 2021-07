Vzpiečač Lü Siao-ťün triumfoval do 81 kg, vytvoril tri OH rekordy

vzpieranie, muži do 81 kg



1. Lü Siao-ťün (Čína) 374 kg (170 kg/204 kg), 2. Zacarias Bonnat (Dom. rep.) 367 (163/204), 3. Antonino Pizzolato (Tal.) 365 (165/200), 4. Harrison James Maurus (USA) 361 (161/200), 5. Brayan Santiago Rodallegas Carvajal (Kol.) 359 (163/196), 6. Ritvars Suharevs (Lot.) 358 (163/195), 7. Nico Müller (Nem.) 354 (159/195), 8. Andres Eduardo Mata Perez (Šp.) 347 (158/189)

Tokio 31. júla (TASR) - Čínsky vzpierač Lü Siao-ťün získal na OH 2020 v Tokiu zlatú medailu v kategórii do 81 kg. Jeho výkon v dvojboji 374 kg je nový olympijský rekord. Striebro vybojoval Zacarias Bonnat z Dominikánskej republiky (367 kg), bronz patrí Talianovi Antoninovi Pizzolatovi (365).Lü Siao-ťün sa stal vo veku 37 rokov a štyri dni najstarším olympijským víťazom vo vzpieraní v histórii. Do svojej olympijskej zbierky pridal druhý titul po triumfe v Londýne 2012 do 77 kg, z Ria 2016 si v rovnakej kategórii odniesol striebro. V Tokiu na ceste k zlatu vytvoril olympijský rekord aj v trhu (170 kg) a nadhode (204 kg). Strieborný Bonnat sa stal historicky prvým olympijským medailistom vo vzpieraní z Dominikánskej republiky.